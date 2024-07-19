Эстония может ограничить работу еще двух КПП на границе с Россией

Министерство финансов Эстонии направило в правительство на обсуждение поправки к постановлению, при принятии которых два контрольно-пропускных пункта, находящиеся на границе с Россией, — «Лухамаа» и «Койдула» — будут открыты только в дневное время. Об этом сообщает портал национального гостелерадио ERR 19 июля.
Согласно предлагаемым поправкам, «Койдула» будет открыт с 5 до 22 часов, таможенное оформление товара станет доступно с 7 до 19 часов. Отмечается, что эти изменения не коснутся одноименного железнодорожного пограничного пункта.
«Лухамаа» будет работать с 7 до 19 часов. Однако для пешеходов КПП полностью закроют. Пересечь границу получится только на машине. Такие ограничения помогут усилить контроль за провозом санкционных товаров и «обеспечить безопасность дорожного движения».
5 июля стало известно, что правительство Эстонии введет полный досмотр грузов и транспортных средств, пересекающих границу с РФ. Нынешние проверки, основанные на оценке рисков, заменят на полный досмотр грузов и транспорта.
«Фонтанка» писала о том, как на российско-эстонской границе скапливаются очереди. Пешеходные «пробки» время от времени возникают то с российской, то с эстонской стороны. Пограничники обеих стран обвиняют друг друга в нерасторопности. Подробнее читайте здесь.