Эстония может ограничить работу еще двух КПП на границе с Россией

Министерство финансов Эстонии направило в правительство на обсуждение поправки к постановлению, при принятии которых два контрольно-пропускных пункта, находящиеся на границе с Россией, — «Лухамаа» и «Койдула» — будут открыты только в дневное время. Об этом сообщает портал национального гостелерадио ERR 19 июля.



Согласно предлагаемым поправкам, «Койдула» будет открыт с 5 до 22 часов, таможенное оформление товара станет доступно с 7 до 19 часов. Отмечается, что эти изменения не коснутся одноименного железнодорожного пограничного пункта.