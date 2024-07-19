Такер Карлсон выступил на съезде Республиканской партии с громкими заявлениями

Американский журналист Такер Карлсон 19 июля выступил на национальном съезде Республиканской партии с громкими заявлениями о президентских выборах в США. Политический обозреватель считает, что теоретически лидером Штатов может стать даже манекен.



«Вы можете взять, не знаю, манекен, мертвого человека и сделать его президентом», — сказал журналист перед республиканцами.



Кроме того, Карлсон не мог не затронуть историю с покушением на бывшего президента США Дональда Трампа. По словам журналиста, после произошедшего изменилось все: мир, люди, Америка.

