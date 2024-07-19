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    Такер Карлсон выступил на съезде Республиканской партии с громкими заявлениями

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    Американский журналист Такер Карлсон 19 июля выступил на национальном съезде Республиканской партии с громкими заявлениями о президентских выборах в США. Политический обозреватель считает, что теоретически лидером Штатов может стать даже манекен.

    «Вы можете взять, не знаю, манекен, мертвого человека и сделать его президентом», — сказал журналист перед республиканцами.

    Кроме того, Карлсон не мог не затронуть историю с покушением на бывшего президента США Дональда Трампа. По словам журналиста, после произошедшего изменилось все: мир, люди, Америка.

    «После этого все изменилось, абсолютно все. Этот съезд стал другим. Нация стала другой. Мир стал другим. Дональд Трамп стал другим... Эффект, который это оказало на Дональда Трампа, заключался в том, что он больше не был просто кандидатом от политической партии, бывшим президентом или будущим президентом, это был лидер нации», — заявил Карлсон.

    Также Карлсон осудил политику президента США Джо Байдена. Он отметил, что вооруженные силы направлены на помощь Украине, а не на защиту американцев.

    «Вы не видели, чтобы наш главнокомандующий предлагал нам использовать наши вооруженные силы для защиты нашей страны или жизни ее граждан? Нет, это для Украины. И это уже слишком. На самом деле, это слишком оскорбительно. Это средний палец в лицо каждого американца», — сказал в своем выступлении Такер Карлсон.

    Ранее журналист поделился своим мнением о новом вице-президенте Трампа Дж. Д. Вэнсе. Карлсон назвал его самым умным и проницательным из всех сенаторов, которых он когда-либо встречал.

    Напомним, что на съезде Республиканской партии США в Милуоки Трамп заявил, что принимает номинацию конвенции в качестве кандидата на высший государственный пост. Это значит, что теперь он официально кандидат в президенты США.

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