    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    3 м/с, зап

    759мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd87.88eur96.1

    «Зенит» показал золотой шеврон, который украсит новую форму

    1748
    6 комментариев

    Футбольный клуб «Зенит» будет выступать в сезоне-2024/25 с золотым шевроном на форме. Об этом 19 июля сообщили в социальных сетях команды.

    Фото: ФК «Зенит»
    ПоделитьсяПоделиться

    Новый элемент посвящен грядущему столетию «Зенита», которое сине-бело-голубые отметят в 2025 году.

    «В центре шеврона находится фигура льва — одного из главных символов Санкт-Петербурга и талисмана сине-бело-голубых. Образ льва взят со статуи у Михайловского дворца, где расположен Русский музей и где в прошлом году «Зенит» провел традиционную летнюю открытую тренировку», — объяснили в клубе.

    Также там отметили, что мяч под львиной лапой — олицетворение тотального доминирования петербуржцев на российской футбольной арене в последние годы.

    Фото: ФК «Зенит»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФК ЗенитЗенит
    ЛАЙК4
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close