«Зенит» показал золотой шеврон, который украсит новую форму

Футбольный клуб «Зенит» будет выступать в сезоне-2024/25 с золотым шевроном на форме. Об этом 19 июля сообщили в социальных сетях команды.
Новый элемент посвящен грядущему столетию «Зенита», которое сине-бело-голубые отметят в 2025 году.
«В центре шеврона находится фигура льва — одного из главных символов Санкт-Петербурга и талисмана сине-бело-голубых. Образ льва взят со статуи у Михайловского дворца, где расположен Русский музей и где в прошлом году «Зенит» провел традиционную летнюю открытую тренировку», — объяснили в клубе.
Также там отметили, что мяч под львиной лапой — олицетворение тотального доминирования петербуржцев на российской футбольной арене в последние годы.