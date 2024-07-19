Заключившие контракт с Минобороны добровольцы начали обучение работе на БМП-2М

На полигоне Ленинградского военного округа (ЛенВО) добровольцы, заключившие контракт с Минобороны России, проходят обучение вождению и стрельбе из боевых машин пехоты (БМП-2М), оснащенных универсальным боевым модулем «Бережок». Об этом 19 июля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе военного ведомства.
Так, экипажи выполняют упражнения по стрельбе из спаренных с пушкой пулемётов на дистанциях от 700 до 500 метров и отрабатывают ведение огня из 30-миллиметровой автоматической пушки 2А42 на дистанции до 1 200 метров по мишеням. После идет манёвр по смене позиции под прикрытием с применением штатной системы установки аэрозольных дымовых завес «Туча», а затем — упражнения по вождению БМП с преодолением препятствий.
Как рассказал один из руководителей тренировок, данная боевая машина положительно зарекомендовала себя в ходе СВО благодаря своей мобильности и возможности лазерного наведения на цель даже в условиях низкой видимости.
В середине июня президент РФ Владимир Путин сообщил, что в зоне СВО находятся почти 700 тысяч российских военных. Средний возраст командующего армией — 50 лет, командующего дивизией — 46 лет. По словам главы государства, участники и ветераны СВО должны выходить «на ведущие позиции» в системе образования и воспитания молодежи. Так, 83 из них, проходящие обучение по программе «Время героев», достигли Северного полюса на ледоколе «50 лет Победы».