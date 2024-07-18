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    ФСБ может получить доступ к сведениям о регистрации смерти и брака из госреестра ЗАГС. Поправки одобрены в Госдуме

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    Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил поправки к закону «Об актах гражданского состояния», благодаря которым ФСБ может получить доступ к сведениям из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Об этом сообщает ТАСС 18 июля.

    Речь идет о государственной регистрации рождения и смерти, заключения и расторжения брака, смены имени, установления отцовства и о внесении изменений в записи ЗАГС. Федеральную налоговую службу как оператора госреестра ЗАГС обяжут предоставлять эти сведения ФСБ. Сейчас доступ к данным есть у МВД, Минздрава, Росстата, Минцифры, Социального фонда, Фонда обязательного медицинского страхования и у избиркомов.

    Также в целях обеспечения собственной безопасности ФСБ сможет без согласия обрабатывать персональные данные военнослужащих и гражданского персонала, включая биометрические данные.

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