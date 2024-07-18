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    Появилось видео из кабины «Ласточки», врезавшейся в машину с детьми под Гатчиной

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    Видеозапись с камеры из кабины машиниста «Ласточки», которая накануне врезалась в автомобиль со взрослыми и детьми в Гатчинском районе Ленинградской области, 18 июля публикует 47news. На кадрах видно, как скоростной электропоезд сбивает и тащит красный «Рено» от переезда до платформы.

    47news

    Авария, в которой погибла семья из четырех человек, в том числе двое детей, произошла накануне на станции Дивенская. Автомобиль оказался на путях, выехав на переезд на запрещающий сигнал светофора. Автоматических барьеров или шлагбаума там нет, для водителей есть только светофор и сигнализация. В пресс-службе ОЖД уточняли, что она работала.

    Очевидцы рассказали, что перед приближающимся поездом успели проскочить две машины. Машинист отчаянно сигналил и пытался экстренно затормозить, но трагедию предотвратить не удалось.

    На месте происшествия работали сотрудники СК на транспорте, полицейские и представители транспортной прокуратуры. Возбуждено уголовное дело. Момент аварии попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения.

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