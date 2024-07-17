Наезд «Ласточки» на машину с детьми под Гатчиной попал на видео

Момент столкновения скоростного электропоезда «Ласточка» с «Рено» в Гатчинском районе Ленинградской области попал в объектив камеры видеонаблюдения. Кадры 17 июля публикует 47news.
Авария, в которой погибли двое взрослых и две детей, произошла на железнодорожном переезде на станции Дивенская. Автоматических барьеров или шлагбаума там нет, для водителей есть только светофор и сигнализация. В пресс-службе ОЖД уточняли, что она работала, а водитель выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора.
Жители поселка, которые стали очевидцами происшествия, рассказали 47news, что перед идущим поездом пытались проскочить три машины, но успели только две. Машинист непрестанно сигналил. После столкновения они увидели тела мужчины, женщины и двух детей.
47news
На месте происшествия продолжают работать сотрудники СК на транспорте, полицейские и представители транспортной прокуратуры.
«Фонтанка» собрала всё, что известно об аварии к этому часу.