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    Наезд «Ласточки» на машину с детьми под Гатчиной попал на видео

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    13 комментариев
    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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    Момент столкновения скоростного электропоезда «Ласточка» с «Рено» в Гатчинском районе Ленинградской области попал в объектив камеры видеонаблюдения. Кадры 17 июля публикует 47news.

    Авария, в которой погибли двое взрослых и две детей, произошла на железнодорожном переезде на станции Дивенская. Автоматических барьеров или шлагбаума там нет, для водителей есть только светофор и сигнализация. В пресс-службе ОЖД уточняли, что она работала, а водитель выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора.

    Жители поселка, которые стали очевидцами происшествия, рассказали 47news, что перед идущим поездом пытались проскочить три машины, но успели только две. Машинист непрестанно сигналил. После столкновения они увидели тела мужчины, женщины и двух детей.

    47news

    На месте происшествия продолжают работать сотрудники СК на транспорте, полицейские и представители транспортной прокуратуры.

    «Фонтанка» собрала всё, что известно об аварии к этому часу.

    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

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    Комментарии 12

    crusader17 Июл 2024 в 21:26
    детишек жаль...
    +1−0
    cron17 Июл 2024 в 21:24
    Да, и Дивенская - это Лужский район. И ближе к Луге, чем к Гатчине. Но не под Лугой.
    +0−0
    cron17 Июл 2024 в 21:22
    Жесть. Но часто наблюдаю неадекватных водятлов при пересечении ж/д переездов.

    Стою как-то в Гатчинском районе на каком-то переезде
    Лужского хода без шлагбаума. Двуколейка. Я первый перед светофором. Горит красный, звенит звонок. Проходит поезд и ещё какой-то пяток секунд сфетофор горит красным. Так сзади чудаки начинают сигналить, типа, чё стоишь - езжай давай.
    +0−0
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