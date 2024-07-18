Немецкий банк обязали выплатить «Русхимальянсу» почти 27 миллиардов рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск «Русхимальянса» о взыскании с немецкого банка Bayerische Landesbank почти 273,2 миллиона евро, то есть почти 27 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 18 июля, сообщается в картотеке арбитража.
Один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге — «Русхимальянс» — подавал иск к немецкому коммерческому банку. Причиной стала просрочка по банковской гарантии по контракту с инжиниринговым подрядчиком Linde, который свернул работы в РФ в связи с санкционными ограничениями. Как итог — суд обязал ответчика выплатить 273,16 миллиона евро или эквивалентную сумму в рублях по официальному курсу ЦБ на дату наложения ареста, то есть почти 27 миллиардов рублей.
В 2019 году Главгосэкспертиза России утвердила проект строительства газоперерабатывающего завода и завода по производству сжиженного природного газа в составе комплекса по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в Ленобласти, в поселке Усть-Луга. Этот проект стал совместным предприятием ПАО «Газпром» и АО «Русгаздобыча». Инвестиции в строительство достигли около 4,915 триллиона рублей. Из Фонда национального благосостояния планировалось выделить 900 миллиардов рублей.
В 2021 году в рамках контракта на проектирование, закупку и строительство газоперерабатывающего завода в Усть-Луге учрежденная «Газпромом» и «Русгаздобычей» компания «Русхимальянс» перевела фирме Linde авансовые платежи на сумму 946,543 миллиона евро. Тем не менее в мае и июне 2022 года немецкая сторона сообщила российским партнерам о приостановке работ из-за санкций Евросоюза. «Русхимальянс» потребовал возобновления работ, но 23 сентября принял решение о расторжении контракта. При этом деньги не были возвращены. Банки-гаранты, среди которых Deutsche Bank, Commerzbank AG, UniCredit Bank AG и Landesbank Baden-Wurttemberg и Bayerische Landesbank, заявили, что платеж в адрес российской компании может нарушать санкции.
Как итог — «Русхимальянс» подал иски к банкам, которые удовлетворил суд. Общий размер исков достиг 1,12 миллиарда евро, или 110 миллиардов рублей. Так, размер ответственности за UniCredit — 463 миллиона евро, BayernLB — 273 миллиона евро, DB — 238 миллионов евро, Commerzbank — 95 миллионов евро, и LBBW — 52 миллиона евро.
Российский суд установил, что это дело попадает под его юрисдикцию, так как спор возник из-за отказа ответчика выполнить свои обязательства, сославшись на санкции со стороны Европейского Союза. По мнению суда, такие действия создают преграды для российской стороны в получении доступа к правосудию.
В марте этого года «Русхимальянс» подал новый иск к германской Linde на 105,5 миллиарда рублей. В качестве третьих лиц к делу привлекли компании «Криостар рус», «Линде газ Новотроицк», «Газпром Линде инжиниринг», «Линде Уралтехгаз», «Линде инжиниринг рус», «Ренконс хэви индастрис» и «Линде газ Липецк».