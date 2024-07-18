Немецкий банк обязали выплатить «Русхимальянсу» почти 27 миллиардов рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск «Русхимальянса» о взыскании с немецкого банка Bayerische Landesbank почти 273,2 миллиона евро, то есть почти 27 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 18 июля, сообщается в картотеке арбитража.

Один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге — «Русхимальянс» — подавал иск к немецкому коммерческому банку. Причиной стала просрочка по банковской гарантии по контракту с инжиниринговым подрядчиком Linde, который свернул работы в РФ в связи с санкционными ограничениями. Как итог — суд обязал ответчика выплатить 273,16 миллиона евро или эквивалентную сумму в рублях по официальному курсу ЦБ на дату наложения ареста, то есть почти 27 миллиардов рублей.

