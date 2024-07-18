В Петербурге суд огласил приговор участнику Тамбовской ОПГ за преступление, совершенное в 90-е

В январе 1993 года Мирошник должен был ликвидировать конкурентов заказчика. Ими оказались Виталий Архипов, Виктор Михеев и еще один неустановленный мужчина. За их убийство Сергею обещали заплатить по тому курсу больше миллиона рублей. Организатор преступления привез Мирошнику пистолет ТТ, из которого должны были быть убиты Архипов, Михеев и третий неизвестный. 11 января 1993-го Мирошник на улице Решетникова шесть раз выстрелил в автомобиль, где находились эти мужчины. Одна из пуль попала Виталию Архипову в грудь. Он скончался ночью 11 января в клинике военно-полевой хирургии ВМА. Михееву и неустановленному мужчине удалось укрыться от пуль.

Московский районный суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима экс-участника Тамбовской ОПГ Сергея Мирошника. Об этом 18 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

После совершения преступления Сергей Мирошник выбросил пистолет в Обводной канал. Спустя 30 лет Мирошник пришел в ФСБ и признался в содеянном. Таким образом Сергей хотел очистить свою совесть. К правоохранителям он пришел после смерти жены, когда сам оказался серьезно болен.

«Мирошник вину признал полностью. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в ИК строгого режима», — уточнили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.