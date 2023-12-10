«Тамбовский» гангстер спустя 30 лет исповедался ФСБ. Он почувствовал свой скорый финал

Убийство
Человека, который по своей воле пришел в УФСБ, зовут Сергей Мирошник, ему
В 1993 году «тамбовские» воевали за редкие металлы с другой группировкой. В результате конфликта было принято решение взорвать неприятелей — Виталия Архипова и Виктора Михеева. Ситуацию осложняло место дислокации цели — окрестности рынка на улице Решетникова. Участок с хорошей проходимостью, при взрыве могли пострадать случайные люди. Мирошник взял всё на себя и самолично выпустил обойму в Архипова и Михеева. Первый скончался на месте, второго успели госпитализировать. Пистолет Мирошник выбросил в Обводный канал.
Вот эту историю и рассказал оперативникам визитер. Те, мягко сказать, удивились и, конечно, спросили его, почему он вдруг решил раскрыть перед ними душу. Сергей Мирошник рассказал, что недавно у него умерла жена, да и сам он серьезно болен. Вот он и решил рассказать всё перед уходом, чтобы на тот свет отправиться без тайн. Там же, на Литейном, подозреваемый был задержан следствием на двое суток. Данное решение осталось непонятным для некоторых оперативников.