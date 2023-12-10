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    «Тамбовский» гангстер спустя 30 лет исповедался ФСБ. Он почувствовал свой скорый финал

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    Фото: IJdema / IStock.com
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    Убийство 30-летней давности раскрылось в Петербурге удивительным образом. Гангстер, расстрелявший двух идеологических оппонентов, сам пришел в «большой дом» на Литейном и облегчил душу перед оперативниками. «Фонтанка» узнала подробности 10 декабря.

    Человека, который по своей воле пришел в УФСБ, зовут Сергей Мирошник, ему 59 лет. В прошлом он был одним из «тамбовских», прошел всё, что можно пройти. Он отсидел срок за хранение ТТ, а также отбывал наказание за непредумышленное убийство: не поладил с человеком на «стрелке» и применил всё тот же ТТ — излюбленное оружие гангстеров из 90-х.

    В 1993 году «тамбовские» воевали за редкие металлы с другой группировкой. В результате конфликта было принято решение взорвать неприятелей — Виталия Архипова и Виктора Михеева. Ситуацию осложняло место дислокации цели — окрестности рынка на улице Решетникова. Участок с хорошей проходимостью, при взрыве могли пострадать случайные люди. Мирошник взял всё на себя и самолично выпустил обойму в Архипова и Михеева. Первый скончался на месте, второго успели госпитализировать. Пистолет Мирошник выбросил в Обводный канал.

    Вот эту историю и рассказал оперативникам визитер. Те, мягко сказать, удивились и, конечно, спросили его, почему он вдруг решил раскрыть перед ними душу. Сергей Мирошник рассказал, что недавно у него умерла жена, да и сам он серьезно болен. Вот он и решил рассказать всё перед уходом, чтобы на тот свет отправиться без тайн. Там же, на Литейном, подозреваемый был задержан следствием на двое суток. Данное решение осталось непонятным для некоторых оперативников.

    Фото: IJdema / IStock.com

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