«Тамбовский» гангстер спустя 30 лет исповедался ФСБ. Он почувствовал свой скорый финал

Фото: IJdema / IStock.com Поделиться Поделиться





Убийство 30-летней давности раскрылось в Петербурге удивительным образом. Гангстер, расстрелявший двух идеологических оппонентов, сам пришел в «большой дом» на Литейном и облегчил душу перед оперативниками. «Фонтанка» узнала подробности 10 декабря.



Человека, который по своей воле пришел в УФСБ, зовут Сергей Мирошник, ему 59 лет . В прошлом он был одним из «тамбовских», прошел всё, что можно пройти. Он отсидел срок за хранение ТТ, а также отбывал наказание за непредумышленное убийство: не поладил с человеком на «стрелке» и применил всё тот же ТТ — излюбленное оружие гангстеров из 90-х .



В 1993 году «тамбовские» воевали за редкие металлы с другой группировкой. В результате конфликта было принято решение взорвать неприятелей — Виталия Архипова и Виктора Михеева. Ситуацию осложняло место дислокации цели — окрестности рынка на улице Решетникова. Участок с хорошей проходимостью, при взрыве могли пострадать случайные люди. Мирошник взял всё на себя и самолично выпустил обойму в Архипова и Михеева. Первый скончался на месте, второго успели госпитализировать. Пистолет Мирошник выбросил в Обводный канал.

