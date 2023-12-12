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    Чистосердечное признание затянуло за решетку участника Тамбовской ОПГ

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    Московский районный суд заключил под стражу бывшего участника Тамбовской ОПГ Сергея Мирошника, который пришел в «Большой дом» на Литейном с повинной. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. 59-летнему мужчине вменяют убийство и покушение на убийство.

    Ранее «Фонтанка» писала, в чем сознался Мирошник. Он 11 января 1993 года выпустил шесть пуль в Виталия Архипова и Виктора Михеева, сидевших в рижском микроавтобусе РАФ вблизи рынка на улице Решетникова. Первый умер на месте, второго госпитализировали. Мирошник же скрылся с места происшествия, а пистолет ТТ выбросил в Обводный канал.

    Мирошник был из «тамбовских», Архипов и Михеев — из другой группировки. В 1993 году они конфликтовали из-за редких металлов. Изначально автомобиль с двумя соратниками планировалось подорвать. Но Мирошник решил не рисковать жизнями случайных прохожих и выбрал стрельбу в упор. В УФСБ он пришел сам и обо всем рассказал оперативникам спустя 30 лет. Пояснил, что у него умерла жена и сам он совсем не здоров, поэтому перед смертью решил очистить совесть.

    Под стражей Мирошник пробудет как минимум до Рождества.

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