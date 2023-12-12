Чистосердечное признание затянуло за решетку участника Тамбовской ОПГ

Московский районный суд заключил под стражу бывшего участника Тамбовской ОПГ Сергея Мирошника, который пришел в «Большой дом» на Литейном с повинной. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. 59-летнему мужчине вменяют убийство и покушение на убийство.



Ранее «Фонтанка» писала, в чем сознался Мирошник. Он 11 января 1993 года выпустил шесть пуль в Виталия Архипова и Виктора Михеева, сидевших в рижском микроавтобусе РАФ вблизи рынка на улице Решетникова. Первый умер на месте, второго госпитализировали. Мирошник же скрылся с места происшествия, а пистолет ТТ выбросил в Обводный канал.

