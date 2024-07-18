Таран автосалона автобусом на Приморском попал на видео

Момент ночного ДТП с автобусом в Приморском районе Петербурга попал в объектив камеры наблюдения. Видео 18 июля публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».
«Фонтанка.ру»
На записи видно, как на подъезде к территории автосалона «Тойота Центр Приморский» автобус, следовавший по Приморскому шоссе, сбивает фонарный столб, после чего окончательно съезжает с проезжей части. Он пересекает газон, тротуар, таранит шлагбаум на въезде на парковку автоцентра и уже на меньшей скорости доезжает до здания.
В «Третьем парке», автобус которого попал в ДТП, подтвердили информацию «Фонтанки» о том, что водитель работал в парке считаные дни. Авария произошла, когда он совершал межпарковый вечерний рейс — перегонял из парка в парк автобус без пассажиров.
Причиной аварии называют резкое ухудшение самочувствия водителя.
По предварительным данным «Фонтанки», новый водитель парка пассажиров ещё не возил. После ДТП мужчина остаётся в больнице в стабильном, но тяжёлом состоянии.