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    Таран автосалона автобусом на Приморском попал на видео

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    Момент ночного ДТП с автобусом в Приморском районе Петербурга попал в объектив камеры наблюдения. Видео 18 июля публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

    «Фонтанка.ру»

    На записи видно, как на подъезде к территории автосалона «Тойота Центр Приморский» автобус, следовавший по Приморскому шоссе, сбивает фонарный столб, после чего окончательно съезжает с проезжей части. Он пересекает газон, тротуар, таранит шлагбаум на въезде на парковку автоцентра и уже на меньшей скорости доезжает до здания.

    В «Третьем парке», автобус которого попал в ДТП, подтвердили информацию «Фонтанки» о том, что водитель работал в парке считаные дни. Авария произошла, когда он совершал межпарковый вечерний рейс — перегонял из парка в парк автобус без пассажиров.

    Причиной аварии называют резкое ухудшение самочувствия водителя.

    По предварительным данным «Фонтанки», новый водитель парка пассажиров ещё не возил. После ДТП мужчина остаётся в больнице в стабильном, но тяжёлом состоянии.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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