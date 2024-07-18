Водитель автобуса, въехавшего в автосалон на Приморском, работал считаные дни

В ночное ДТП с автобусом на севере Петербурга
Как стало известно «Фонтанке», водитель автобуса, попавшего в аварию на Приморском шоссе минувшей ночью,
Предположительно, мужчине стало плохо. Как сообщалось ранее, водитель возвращался после смены в парк, но не справился с управлением, свернул с проезжей части и, протаранив несколько столбов и забор, врезался в витрину автосалона «Тойота Центр Приморский». Мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Пассажиров в автобусе в момент ДТП не было.