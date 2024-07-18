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    Водитель автобуса, въехавшего в автосалон на Приморском, работал считаные дни

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    Фото: читательница «Фонтанки» Мария
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    В ночное ДТП с автобусом на севере Петербурга 18 июля попал неопытный водитель. Предполагают, что ему стало плохо, хотя на самочувствие он не жаловался.

    Как стало известно «Фонтанке», водитель автобуса, попавшего в аварию на Приморском шоссе минувшей ночью, 54-летний гражданин России, получил права этой категории меньше месяца назад и работал всего несколько дней. На смену он заступил во второй половине дня, прошел медосмотр — на здоровье на нем не жаловался.

    Предположительно, мужчине стало плохо. Как сообщалось ранее, водитель возвращался после смены в парк, но не справился с управлением, свернул с проезжей части и, протаранив несколько столбов и забор, врезался в витрину автосалона «Тойота Центр Приморский». Мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Пассажиров в автобусе в момент ДТП не было.

    Фото: читательница «Фонтанки» Мария

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