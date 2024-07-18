Водитель автобуса, въехавшего в автосалон на Приморском, работал считаные дни

В ночное ДТП с автобусом на севере Петербурга 18 июля попал неопытный водитель. Предполагают, что ему стало плохо, хотя на самочувствие он не жаловался.

Как стало известно «Фонтанке», водитель автобуса, попавшего в аварию на Приморском шоссе минувшей ночью, 54-летний гражданин России, получил права этой категории меньше месяца назад и работал всего несколько дней. На смену он заступил во второй половине дня, прошел медосмотр — на здоровье на нем не жаловался.