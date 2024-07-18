Для развязки Широтной магистрали на проспекте Энергетиков подготовили документы. Ее общая протяженность превысит 2 км

Комитет по градостроительству и архитектуре подготовил проект планировки для развязки Широтной магистрали скоростного движения на пересечении с Союзным проспектом и проспектом Энергетиков. Там завершится очередной этап трассы.
Документация опубликована 18 июля. Согласно ей, протяженность развязки составит
Эта развязка относится к самому дорогостоящему этапу ШМСД — от Глухоозерского шоссе до Союзного проспекта с мостом через Неву, его оценивают более чем в
Ранее стало известно, что в Петербурге реконструируют и подключат к Широтной магистрали улицу Седова. Подробнее о том, сколько будет стоить строительство ШМСД и в какие сроки оно планируется, читайте на «Фонтанке».