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    Для развязки Широтной магистрали на проспекте Энергетиков подготовили документы. Ее общая протяженность превысит 2 км

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    Фото: АО «ЗСД»
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    Комитет по градостроительству и архитектуре подготовил проект планировки для развязки Широтной магистрали скоростного движения на пересечении с Союзным проспектом и проспектом Энергетиков. Там завершится очередной этап трассы.

    Документация опубликована 18 июля. Согласно ей, протяженность развязки составит 2,4 км, пропускная способность 7,9–14,6 тысячи единиц в час в двух направлениях (расчетная интенсивность движения — от 27,7 тысячи до 70,2 тысячи).

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    Эта развязка относится к самому дорогостоящему этапу ШМСД — от Глухоозерского шоссе до Союзного проспекта с мостом через Неву, его оценивают более чем в 80 млрд. Это не единственная развязка здесь, запланированы такие объекты также на пересечении ШМСД с пр. Солидарности и с ул. Коммуны.

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    Ранее стало известно, что в Петербурге реконструируют и подключат к Широтной магистрали улицу Седова. Подробнее о том, сколько будет стоить строительство ШМСД и в какие сроки оно планируется, читайте на «Фонтанке».

    Фото: АО «ЗСД»

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