Конституционный суд решил, можно ли умерщвлять бездомных собак в переполненных приютах

Загруженность приютов и оптимизация бюджетных средств не могут служить основанием для умерщвления бездомных животных. К такому выводу пришли в Конституционном суде России, объяснив, что эвтаназия допустима только при невозможности обеспечить безопасность людей.

Как следует из постановления, оглашённого 18 июля, КС проверил на соответствие нормы Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по запросу Верховного суда Бурятии.



В его производстве находится административный иск зоозащитников и благотворительного фонда помощи животным. Истцы попросили признать недействующими отдельные положения регионального закона, одобренного в регионе в ноябре и, в частности, позволяющего умерщвлять здоровых животных, если на 31-й день в пункте временного содержания их никто не забрал. Верховный суд Бурятии поставил процесс на паузу и обратился в Конституционный суд.



По мнению заявителя, неограниченные полномочия по распоряжению жизнями животных, предоставленные субъектам России и выходящие за рамки установленных федеральным законодательством, противоречат принципам гуманности.



«Умерщвление животных без владельцев — исключительная мера, оправданная, лишь когда прочие мероприятия в конкретных условиях не могут обеспечить надлежащий уровень защиты человека, его прав и свобод, общественную безопасность», — транслирует позицию КС пресс-служба.

Судьи сочли, что нормы федерального законодательства, которые разрешают регионам самим устанавливать дополнительные правила обращения с безнадзорными животными, не противоречат Конституции. Что касается эвтаназии, то она допустима, если конкретное животное без владельца напало на человека, проявляет немотивированную агрессию, болеет опасной болезнью или является носителем возбудителя.



«В иных случаях может быть обусловлено только сложившейся в субъекте Российской Федерации или на части его территории экстраординарной ситуацией с обеспечением безопасности граждан от нападений животных без владельцев или от распространения переносимых ими опасных для человека болезней», — говорится в постановлении.

При этом переходить к крайней мере допустимо, только если организация любых других мероприятий «объективно не может привести к разрешению ситуации», а само её применение будет иметь установленные местным законом временные рамки.



Кроме того, в решении подчёркивается, что должны быть установлены разумные сроки и условия для того, чтобы владелец мог найти своего потерянного питомца.



«Это предопределено как наличием имущественных прав на животное, так и особой эмоциональной связью между владельцем и его питомцем, в силу которой смерть последнего причинит человеку страдания», — отмечают в суде.

