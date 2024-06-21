Бездомных собак свезли к мэрии Улан-Удэ и пригрозили выпустить. Чиновники предложили сложный компромисс

В Бурятии конфликт из-за бездомных собак получил новый виток. Накануне днем служба отлова привезла десятки животных на центральную площадь и установила клетки у здания мэрии. Организация пошла на такой шаг из-за недостатка финансирования. Исполнение закона об эвтаназии приостановлено, а выделение денег на корм из бюджета этим же законом не предусмотрено. Директор ООО «ЦАСС» пригрозил выпустить всех отловленных беспризорников.



Как сообщает портал infpol 21 июня, чиновники постарались найти компромисс и предложили передать животных в руки новых владельцев. При этом в центре содержатся порядка тысячи собак, найдется ли столько же добрых людей и приютов — неизвестно.

