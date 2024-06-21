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    Бездомных собак свезли к мэрии Улан-Удэ и пригрозили выпустить. Чиновники предложили сложный компромисс

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    В Бурятии конфликт из-за бездомных собак получил новый виток. Накануне днем служба отлова привезла десятки животных на центральную площадь и установила клетки у здания мэрии. Организация пошла на такой шаг из-за недостатка финансирования. Исполнение закона об эвтаназии приостановлено, а выделение денег на корм из бюджета этим же законом не предусмотрено. Директор ООО «ЦАСС» пригрозил выпустить всех отловленных беспризорников.

    Как сообщает портал infpol 21 июня, чиновники постарались найти компромисс и предложили передать животных в руки новых владельцев. При этом в центре содержатся порядка тысячи собак, найдется ли столько же добрых людей и приютов — неизвестно.

    Автор: Жесть Улан-Удэ • Бурятия

    «В процессе обсуждения проблемы отсутствия возможности дальнейшего содержания отловленных собак в пункте временного содержания ООО «ЦАСС» принято решение о сокращении невостребованного поголовья через передачу животных новым владельцам», — сообщает пресс-служба госветслужбы.

    На 21 июня назначено совещание с представителями собачьих приютов. Также в планах проведение ярмарки-передачи собак новым владельцам.

    В 2023 году на пожизненное содержание собак из бюджета Бурятии потратили 80 миллионов рублей. Власти республики решили, что это слишком дорого, и приняли закон, который позволяет усыплять собак. Зоозащитники пошли в суд, на время разбирательств убивать животных нельзя.

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