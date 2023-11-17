В Бурятии приняли закон об эвтаназии бездомных собак

Народный хурал (законодательное собрание) Бурятии принял закон, разрешающий усыплять бездомных животных, в том числе собак. Эвтаназия разрешается, если нечипированное животное в течение месяца не забирают из пункта временного содержания, сообщает 17 ноября Chita.RU.
Поправки приняты в республиканский закон «Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев...». Усыпление ждет неизлечимо больных и травмированных собак, собак с опасными для окружающих болезнями, агрессивных, нападавших на людей (этот факт должен быть доказан заявлением пострадавшего и принявших его организаций), а также невостребованных никем в течение 30 календарных дней.
Чипированных животных будут отправлять в приют на 60 дней. При этом приюты за свой счет могут содержать собак сколько угодно времени.
Начальник республиканского управления ветеринарии Амгалан Дармаев отметил, что схема ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат) «изживает себя и перестаёт быть эффективной», поскольку во многих странах безнадзорных животных подвергают эвтаназии. К тому же на содержание таких животных в приютах требуется огромное количество денег, и проблема решается в основном за счёт вливания огромных финансовых ресурсов, приводит слова Бармаева «Байкал Daily».
Глава Бурятии Алексей Цыденов в июле заявил, что в республике собак будут усыплять, так как считает это более гуманным, чем содержание в приюте. Замначальника управления ветеринарии Бурятии Дмитрий Калугин говорил в октябре этого года, что ежедневно на улицах Улан-Удэ происходит до двух нападений собак на людей.
В настоящий момент в Бурятии действует программа ОСВВ. Бездомных собак отлавливают, при необходимости прививают, стерилизуют, чипируют и оставляют в приюте минимум на неделю. Но в прежнюю среду выпускают только мелких особей до 25 сантиметров в холке. Крупные и опасные остаются в приютах навсегда. Соответствующий указ подписал в январе 2022 года глава республики Алексей Цыденов. Но зоозащитные организации добивались отмены этого закона, указывая, что собак необходимо вернуть в прежнюю среду. В октябре этого года суд в Новосибирске встал на сторону общественников, и указ признали недействующим. Но агрессивных собак оставили в приютах.