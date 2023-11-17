В Бурятии приняли закон об эвтаназии бездомных собак

Народный хурал (законодательное собрание) Бурятии принял закон, разрешающий усыплять бездомных животных, в том числе собак. Эвтаназия разрешается, если нечипированное животное в течение месяца не забирают из пункта временного содержания, сообщает 17 ноября Chita.RU.



Поправки приняты в республиканский закон «Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев...». Усыпление ждет неизлечимо больных и травмированных собак, собак с опасными для окружающих болезнями, агрессивных, нападавших на людей (этот факт должен быть доказан заявлением пострадавшего и принявших его организаций), а также невостребованных никем в течение 30 календарных дней.

