Сенатор Пушков рассказал, ждать ли в России блокировки YouTube

Блокировки YouTube в России не ожидается. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил
«Насколько я знаю, блокировки YouTube не ожидается», — сказал сенатор.
Несколько дней назад Роскомнадзор потребовал у Google разблокировать больше 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, общественных деятелей, музыкантов и политиков. Федеральная служба направила генеральному директору Google LLC Сундару Пичаи соответствующее требование. В ведомстве уточнили, что с
12 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что российские власти не собираются ограничивать доступ к YouTube.