Сенатор Пушков рассказал, ждать ли в России блокировки YouTube

Блокировки YouTube в России не ожидается. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил 18 июля председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.



«Насколько я знаю, блокировки YouTube не ожидается», — сказал сенатор.

