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    Сенатор Пушков рассказал, ждать ли в России блокировки YouTube

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    Блокировки YouTube в России не ожидается. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил 18 июля председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

    «Насколько я знаю, блокировки YouTube не ожидается», — сказал сенатор.

    Несколько дней назад Роскомнадзор потребовал у Google разблокировать больше 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, общественных деятелей, музыкантов и политиков. Федеральная служба направила генеральному директору Google LLC Сундару Пичаи соответствующее требование. В ведомстве уточнили, что с 2020 года видеохостинг ограничил доступ «к 207 отечественным ресурсам, к 83 из них — в 2024 году».

    12 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что российские власти не собираются ограничивать доступ к YouTube.

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