Трамваи на Культуры встали в очередь

Дважды за утро 18 июля на проспектах Тихорецком и Культуры вставали трамваи. Около 9:30 они образовали очередь от Светлановского проспекта в сторону проспекта Просвещения, сообщает читательница «Фонтанка» Татьяна.

По данным Организатора перевозок, в связи с невозможностью проезда по проспекту Культуры у проспекта Просвещения временно изменяется трасса трамвайного маршрута № 100. «Сотые» идут от конечной «Придорожная аллея» по действующей трассе до Культуры, далее по Культуры, Тихорецкому, Науки до конечной «Станция Ручьи». Около половины седьмого утра также из-за «невозможности проезда по пр. Культуры у пр. Просвещения» временно меняли трассы трамваи №№ 20, 61, 100.

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что из-за закрытия пр. Просвещения и пр. Культуры в связи с работами на сетях коммуникаций движение затруднено, имеет место скопление трамваев. Движение проходит, но медленно.

Утром пришлось менять маршруты и трамваям, идущим по мосту Александра Невского. Там у вагона повредился токоприемник.

