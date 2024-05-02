Трамвайный коллапс на Луначарского возник на фоне ремонта путей на Просвещения

Длинная очередь из трамваев выросла 2 мая на проспекте Луначарского. В ГУП «Горэлектротранс» причиной называют дорожную обстановку. Трамваям № 58 утром поменяли маршрут.
«Трамвайная пробка на проспекте Луначарского у пересечения с проспектом Культуры», — сообщает читательница «Фонтанки» Светлана.
По словам Любови, на проспекте Просвещения начался ремонт путей, и теперь до одноименного метро можно доехать в объезд через Луначарского. «Но пустили трамваи так, что они теперь стоят в огромных очередях на перекрестке Луначарского и Светлановского. А вот автобусами по прямой не компенсировали», — поясняет Любовь.
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В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» сообщили об отведении трамваев № 58 с проспектов Луначарского и Культуры 2 мая с 8:10. теперь они следуют от остановки «Улица Жени Егоровой» до метро «Озерки».
«На фоне планового закрытия движения на пр. Просвещения от пр. Энгельса до пр. Культуры с 08:10 2 мая в связи с дорожной обстановкой оперативно внесены изменения в работу трамвайного маршрута № 58. Временно отведено движение с пр. Луначарского и пр. Культуры», — объяснили в ГЭТ.
По данным «Яндекс.Карт» на 9:30, трамвайный затор на Луначарского сохраняется.
Напомним, в связи с ремонтом трамвайных путей с 1 мая до 4:00 13 августа закрыто трамвайное движение по проспекту Просвещения от проспекта Культуры до проспекта Энгельса.