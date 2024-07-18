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    Депутат-единоросс Хамзаев предложил ввести административную ответственность за дискредитацию традиционных семейных ценностей

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    3 комментария

    Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев предложил ввести административную ответственность за дискредитацию традиционных семейных ценностей. Его слова 18 июля приводят РИА Новости.

    «У нас есть Семейный кодекс, <...> но нет закона, который охраняет неприкосновенность семьи и защищает молодых людей <...> от деструктивной пропаганды, дискредитации семейных ценностей», заявил единоросс. По мнению парламентария, за дискредитацию семейных отношений должна быть введена ответственность — «как минимум административного наказания», подчеркнул он. Особенно это важно, по словам Хамзаева, «в обозначенный президентом Год семьи».

    Ранее заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов сообщил, что понятию «традиционные ценности» планируется дать определение, которое будет закреплено в толковом словаре русского языка.

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    Султан ХамзаевГосдумаДискредитацияАдминистративная ответственностьТрадиционные ценностиСемейные ценности
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    Комментарии 3

    VKuser711037718 Июл 2024 в 03:43
    Президент дискредитирует семейные ценности
    +2−0
    Рострелли18 Июл 2024 в 03:27
    Они там просто "традиционные ценности" сформулировать не смогли, а на семейные замахнулись. В частности, у хамзаевых, полагаю, вполне традиционные семейные ценности - субботняя порка домочадцев.
    Пусть оставит при себе свои ноу хау.
    +2−0
    svs-5718 Июл 2024 в 03:22
    Т е определение ещё нет, а наказание должно быть.
    1984
    +2−0
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