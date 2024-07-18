Депутат-единоросс Хамзаев предложил ввести административную ответственность за дискредитацию традиционных семейных ценностей

Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев предложил ввести административную ответственность за дискредитацию традиционных семейных ценностей. Его слова 18 июля приводят РИА Новости.
«У нас есть Семейный кодекс, <...> но нет закона, который охраняет неприкосновенность семьи и защищает молодых людей <...> от деструктивной пропаганды, дискредитации семейных ценностей», заявил единоросс. По мнению парламентария, за дискредитацию семейных отношений должна быть введена ответственность — «как минимум административного наказания», подчеркнул он. Особенно это важно, по словам Хамзаева, «в обозначенный президентом Год семьи».
Ранее заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов сообщил, что понятию «традиционные ценности» планируется дать определение, которое будет закреплено в толковом словаре русского языка.