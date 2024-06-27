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    Минюст растолкует понятие «традиционные ценности» и закрепит его в нормативном словаре русского языка

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    Понятию «традиционные ценности» планируется дать определение, которое будет закреплено в толковом словаре русского языка. Об этом 27 июня рассказал заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов на сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять» Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

    По словам Вуколова, движение в сторону закрепления понятия «традиционных ценностей» в нормативном словаре государственного языка уже идет — осталось «определиться с понятиями» (цитата по ТАСС). Также движется работа над проектом соответствующего указа президента. К процессу привлечены специалисты научной сферы.

    Ранее сегодня на ПМЮФ Вуколов анонсировал законопроект по недопущению распространения child-free.

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