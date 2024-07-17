Победа над ВИЧ откладывается. Производитель объявил об эффективности препарата для профилактики заражения, но это не вакцина

Завершена слепая фаза исследования нового препарата для предотвращения заражения ВИЧ. Открытые испытания продолжатся, но регистрация ожидается уже в 2025 году. 17 июня в соцсетях активно постят новость о победе над ВИЧ с помощью новой вакцины — инъекционного лекарства «Ленакапавир» от компании Gilead. На самом деле назвать его вакциной нельзя. К сожалению, победой над ВИЧ тоже. Об этом «Фонтанке» рассказал Алексей Лахов, советник благотворительного фонда «Гуманитарное действие».

Компания Gilead сегодня объявила о результатах промежуточного анализа основного исследования 3-й фазы испытаний «Ленакапавира», применяемого дважды в год. Он показал 100-процентную эффективность для профилактики заражения ВИЧ у женщин Уганды и Южной Африки. Как пояснил Алексей Лахов, исследования проводятся также в Аргентине, Бразилии, Мексике, Перу, Южной Африке, Таиланде и США среди мужчин, имеющих секс с мужчинами, трансгендерных женщин и небинарных людей. Ожидаемые результаты — начало 2025 года. В США еще в рамках исследований оценивается безопасность и приемлемость препарата для женщин и людей, употребляющих инъекционные наркотики.

«Это не вакцина, а средство доконтактной профилактики, предназначенное для входящих в группы риска заражения вирусом иммунодефицита, — говорит Алексей Лахов. — Помните, есть послеконтактная (секс с инфицированным, контакт с кровью инфицированного) профилактика, позволяющая человеку не заболеть ВИЧ-инфекцией, если использовать ее в течение до 72 часов после инфицирования? А это препарат, который вводится для предотвращения инфицирования еще до теоретически возможного контакта с вирусоносителем. Он вводится один раз в полгода постоянно — до тех пор, пока риск опасного контакта не исчезает. Потенциально может применяться среди мужчин, имеющих секс с мужчинами, людей, употребляющих наркотики. Исследование проводится и среди африканских женщин, поскольку вирус там распространен, а мужчины в силу своего менталитета не используют презервативы».