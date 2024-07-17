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    Победа над ВИЧ откладывается. Производитель объявил об эффективности препарата для профилактики заражения, но это не вакцина

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    Завершена слепая фаза исследования нового препарата для предотвращения заражения ВИЧ. Открытые испытания продолжатся, но регистрация ожидается уже в 2025 году. 17 июня в соцсетях активно постят новость о победе над ВИЧ с помощью новой вакцины — инъекционного лекарства «Ленакапавир» от компании Gilead. На самом деле назвать его вакциной нельзя. К сожалению, победой над ВИЧ тоже. Об этом «Фонтанке» рассказал Алексей Лахов, советник благотворительного фонда «Гуманитарное действие».

    Компания Gilead сегодня объявила о результатах промежуточного анализа основного исследования 3-й фазы испытаний «Ленакапавира», применяемого дважды в год. Он показал 100-процентную эффективность для профилактики заражения ВИЧ у женщин Уганды и Южной Африки. Как пояснил Алексей Лахов, исследования проводятся также в Аргентине, Бразилии, Мексике, Перу, Южной Африке, Таиланде и США среди мужчин, имеющих секс с мужчинами, трансгендерных женщин и небинарных людей. Ожидаемые результаты — начало 2025 года. В США еще в рамках исследований оценивается безопасность и приемлемость препарата для женщин и людей, употребляющих инъекционные наркотики.

    «Это не вакцина, а средство доконтактной профилактики, предназначенное для входящих в группы риска заражения вирусом иммунодефицита, — говорит Алексей Лахов. — Помните, есть послеконтактная (секс с инфицированным, контакт с кровью инфицированного) профилактика, позволяющая человеку не заболеть ВИЧ-инфекцией, если использовать ее в течение до 72 часов после инфицирования? А это препарат, который вводится для предотвращения инфицирования еще до теоретически возможного контакта с вирусоносителем. Он вводится один раз в полгода постоянно — до тех пор, пока риск опасного контакта не исчезает. Потенциально может применяться среди мужчин, имеющих секс с мужчинами, людей, употребляющих наркотики. Исследование проводится и среди африканских женщин, поскольку вирус там распространен, а мужчины в силу своего менталитета не используют презервативы».

    Изначально «Ленакапавир» создавался для антиретровирусной терапии пациентов с мутировавшим и устойчивым к препаратам АРВТ. Но обнаружилось и его свойство предотвращать заражение ВИЧ на определенный период.

    По словам Алексея Лахова, препарат, вероятно, будет зарегистрирован в 2025 году. В США его стоимость составляет 42 250 долларов за первый год лечения и 39 000 за каждый последующий.

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    ВакцинаВИЧЛекарствоПрофилактикаЛенакапавирGileadАлексей Лахов
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