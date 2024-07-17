Эрмитаж починил Солнечную систему. Она геоцентрическая, посеребренная и с часами

Государственный Эрмитаж 17 июля рассказал о завершении реставрации своего экспоната — армиллярной сферы, то есть механической модели Солнечной системы, выполненной по геоцентрической схеме: в центре прибора находится Земля, вокруг нее вращаются Луна и Солнце. При этом в сферу встроен часовой механизм, который демонстрирует перемещения небесных тел «в режиме реального времени».
Сфера была изготовлена в Петербурге в 1801 году воспитанником, а затем и руководителем инструментального класса Санкт-Петербургской академии художеств Осипом Шишориным (1757 или 1758 — между 1811 и 1814). Проект выполнял мореплаватель и картограф Петр Шелехов (1741–1804). Об этом свидетельствует надпись, выгравированная на горизонтальном кольце станка. В 1803 году Шелехов преподнес сферу императору Александру I, подарок установили в Эрмитаже.
Приступая к реставрации, мастера обнаружили многочисленные утраты и повреждения ключевых элементов конструкции и часового механизма, загрязнения и следы окислов.
Диаметр сферы — 55 сантиметров, общая высота прибора — 84 сантиметра. В музее поясняют, что подобные устройства не были диковинкой в свое время: напротив, они были очень популярны в XVII‒XVIII веках. Однако конструктивно различались, поэтому при подготовке к реставрации специалистам Эрмитажа пришлось консультироваться со специалистами по истории астрономии, с коллегами из Математико-физического салона в Дрездене и других музеев; изучать литературу и архивные материалы.
Теперь сфера вернулась к авторскому виду.