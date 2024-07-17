На фестивале Фонтанка SUP наградят самого бодрого сапсерфера. Как получить приз?

На девятом международном фестивале сапсерфинга Фонтанка SUP выберут обладателя самого яркого и креативного утреннего образа.
«Самый бодрый на канале» — специальная номинация телеканала ТНТ на Фонтанка SUP в 2024 году. Компания наградит участников карнавала, которым с помощью костюма и украшенной сап-доски удастся рассказать, с чего начинается идеальное утро.
«Вдохновляйтесь тематикой шоу «УТРО. ТНТ» и готовьте свои самые бодрые образы, которые зададут настроение всем участникам фестиваля на весь день! — говорят представители телеканала. — Самый бодрый получит крутой приз от телеканала ТНТ!»
Что нужно сделать участнику фестиваля
- Придумайте образ, отражающий ваше представление об идеальном утре. Вы можете надеть любимую пижаму, проехать на сапе с литром кофе или превратить свой сап в коврик для занятия йогой — не ограничивайте фантазию! Чем более необычный костюм и оформление доски у вас получатся, тем больше шансов на победу.
- 3 августа до 12:00 отправьте сообщение с ФИО и фотографией, на которой четко видно ваш костюм, в WhatsApp или Telegram. На фото обязательно должен быть виден стартовый номер, который вы получите перед фестивалем.
Фотографии отправляйте по номеру +7 (921) 636–66–74. Не забудьте указать ваши ФИО и стартовый номер.
Для мотивации напомним: победителя ждет ценный приз.
О других конкурсных номинациях Фонтанки SUP читайте здесь.