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    Фонтанка SUP

    На фестивале Фонтанка SUP наградят самого бодрого сапсерфера. Как получить приз?

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    На девятом международном фестивале сапсерфинга Фонтанка SUP выберут обладателя самого яркого и креативного утреннего образа.

    «Самый бодрый на канале» — специальная номинация телеканала ТНТ на Фонтанка SUP в 2024 году. Компания наградит участников карнавала, которым с помощью костюма и украшенной сап-доски удастся рассказать, с чего начинается идеальное утро.

    «Вдохновляйтесь тематикой шоу «УТРО. ТНТ» и готовьте свои самые бодрые образы, которые зададут настроение всем участникам фестиваля на весь день! — говорят представители телеканала. — Самый бодрый получит крутой приз от телеканала ТНТ!»

    Что нужно сделать участнику фестиваля

    1. Придумайте образ, отражающий ваше представление об идеальном утре. Вы можете надеть любимую пижаму, проехать на сапе с литром кофе или превратить свой сап в коврик для занятия йогой — не ограничивайте фантазию! Чем более необычный костюм и оформление доски у вас получатся, тем больше шансов на победу.
    2. 3 августа до 12:00 отправьте сообщение с ФИО и фотографией, на которой четко видно ваш костюм, в WhatsApp или Telegram. На фото обязательно должен быть виден стартовый номер, который вы получите перед фестивалем.

    Фотографии отправляйте по номеру +7 (921) 636–66–74. Не забудьте указать ваши ФИО и стартовый номер.

    Для мотивации напомним: победителя ждет ценный приз.

    О других конкурсных номинациях Фонтанки SUP читайте здесь.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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