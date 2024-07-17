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    Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «95 на 95»

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    1 комментарий

    В результате переговорного процесса Киев и Москва обменялись военнопленными по формуле 95 на 95. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

    Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, отмечают в МО РФ. Сообщается, что обмен пленными произошел при посредническом участии ОАЭ.

    До этого последний обмен пленными произошел 25 июня. Тогда с подконтрольной Киеву территории были возвращены в Россию 90 военнослужащих ВС РФ, взаимен были переданы 90 военнопленных ВСУ.

    В начале июня президент РФ Владимир Путин рассказал, что в плену на Украине на тот момент находились 1 348 российских солдат и офицеров, а в России — 6 465 украинских военных.

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    Комментарии 1

    alexadmin17 Июл 2024 в 14:49
    95 квартал на 95... кого?
    +1−1
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