Как бить жену правильно и почему все зря набросились на имама из Казани

Имам казанской мечети «Ирек» Тимур Камаев рассказал, как правильно «побивать» непослушную жену. Общественность немедленно полыхнула. В соцсетях имама обвинили в «мракобесии» и «призывах к насилию». А имам все правильно сказал. Не исключено, что от отчаяния.

В видеоподкасте агентства «Татар-информ» Тимур Камаев отвечал на вопросы мусульман. И его спросили, как правильно бить непокорную жену. В Коране есть аят, который на русский язык переводится примерно так: «А тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском ложе и побивайте» (Коран 4:34). Как видите, прямого указания, что можно гонять жену по дому вожжами, нет. Но кто-то решил на всякий случай уточнить.



В ответ имам посоветовал начинать с увещевания. Объяснить жене «красивым языком», что она поступает неправильно. Если не поняла — перестать делить с ней спальное ложе. И только потом, если жена продолжает делать то, что делает, можно перейти к «побиванию». Для особенно одаренных Тимур Камаев отметил, что «побивать» и «избивать» — это разные вещи. И подробно объяснил технологию: «Например, есть мисвак, маленькая палочка. Аккуратно пару раз жену ударить мисваком. Рука работает только от локтя, не полностью, маленькими ударами».



В телеграм-канале «Фонтанки» почти восемь тысяч человек жмакнули на соответствующий опрос. Из них больше половины выбрали вариант: «Это не совет, а оправдание и пропаганда домашнего насилия». В комментарии под постом лучше вообще не заглядывать. Там праведный гнев клокочет и пенится.

А теперь, как в школе, разбираемся, что имел в виду автор. Начнем с непонятных слов. Что такое мисвак? Палочка для чистки зубов. Есть в свободной продаже на маркетплейсах. Чтобы использовать по назначению, надо разлохматить кончик, а после чистки его отрезать. Средняя длина новенького мисвака — сантиметров 15.



Что это значит? Не надо лупить жену кулаком, дубиной, кочергой или печкой. И об печку тоже не надо. На, возьми палочку, раз тебе так неймется. И не тычь этой палочкой в глаз, в ухо или в ребро, злобное ты создание. Вот, смотри: рука работает от локтя. Маленькими, мамкин абьюзер, движениями. Запомнил? Готово, ты побил жену. Ты великолепен.

Автор этой инструкции, очевидно, имеет некоторый опыт общения с людьми, у которых домашнее насилие есть дома. И он прекрасно понимает, что, если просто сказать мужику: «Не бей жену», он все равно будет бить. Тем более есть такой замечательный аят про воспитание непокорных женщин.



Что на эту тему говорит популярная психология? Если мужчина один раз поднял на тебя руку — беги. Он же теперь как тигр, отведавший человечины. Обязательно повторит. Тигр почему так поступает? Потому что двуногие — не только питательная, но и легкая добыча. Не покусают и не поцарапают. А почему так поступает мужчина? Он получает желаемый эффект быстро, дешево и абсолютно безнаказанно. Врезал — заткнулась. Смотрит с опаской и, очевидно, с уважением.



Мерзко? Им — нет. Одну мою подругу лупил муж (давно и бесповоротно бывший). Мог дать оплеуху или за шею схватить и прижать к полу в контексте воспитательного разговора. На вопрос, как ему не стыдно, отвечал: «Я делаю это без удовольствия».



Кстати, женщинам Тимур Камаев посоветовал прощать мужей, если ударили «на эмоции». Вот это — так себе совет. Но общественность взбеленилась из-за слов «рука работает от локтя», не анализируя.

Потому что тот, кто считает, что имеет право «побивать», обычно с этого и начинает. Перескакивая два первых этапа воспитания, обозначенные в аяте. Для одаренных уточним, что реплики в стиле: «Ты че, тупая курица, еще раз — и в глаз» — это не «увещевания красивыми словами». А что у нас второе? Прекратить «делить ложе». Может, еще и еду, которую она приготовила, не есть? Нет, это нам не подходит, нам нужно быстро, эффективно и без ущерба для собственного комфорта.



Ну и как с такими людьми разговаривать? И речь ведь не о мусульманах, упаси боже, а о людях в целом. В Ветхом завете тоже есть такое наставление, от отчаяния. «Око за око», помните? Это значит, если тебе дали в глаз — тоже дай в глаз, не надо отрывать всю голову целиком.

Так что понимать скандальное высказывание надо буквально так. Не можешь остановить — возглавь и минимизируй потенциальный ущерб. Дай им, болезным, палочку. Уточни, как правильно ею пользоваться. Кому надо — тот поймет.



А в целом всё хорошо прошло. Общественность вскинулась, значит, в массовом сознании все-таки обретается мысль, что бить жену — плохо. Если бы ветки комментариев загнулись в сторону мысли «Палочка? Серьезно? Эффекта же от нее ноль», это была бы уже совсем другая история



Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

