«Рука работает от локтя». Казанский имам разъяснил, за что и как «побивать» жену

Видеоподкаст с имамом из Казани вызвал скандальный общественный резонанс из-за тем, которые там поднимались. Речь шла, в частности, о воспитании жены. Подробно об этом рассказывает 16 июля портал 116.RU.

Видеоподкаст агентства «Татар-информ» называется «Чай с хазратом» (хазрат — это уважаемый религиозный деятель в исламе), в нём имам казанской мечети «Ирек» Тимур Камаев отвечает на вопросы мусульман. На этот раз беседовали о «рукоприкладстве в семье», и имам разъяснял фрагмент Корана о «женщинах, непокорности которых опасаются».

Имам дал советы мужчинам, что делать, если жена непокорна. Сначала — увещевать ее «красивым языком», затем отлучить от брачного ложа. «Если нет понимания, то следующим этапом становится разделение спального ложа. Жена уже должна понять, что она делает что-то не так», — отметил Камаев.

Если и это не помогает, то можно ее «побивать». «Если из крайности что-то происходит, то есть, как говорится в аяте, побивание. Побивание и избивание — разные вещи», — подчеркнул духовный наставник. На вопрос, какой силы должен быть удар (пощечина, шлепок или щипок), он ответил, что «смысл не в том, чтобы оставить увечья или синяки». «Говорится не о том, что надо травмировать свою жену. Имеется в виду, что жена должна понять, что она делает что-то не так», — пояснил Камаев.

В качестве инструмента он предложил использовать, например, маленькую палочку для чистки зубов — мисвак. «Аккуратно пару раз жену ударить мисваком. Рука работает только от локтя, не полностью, маленькими ударами», — сказал Камаев, показав руками удары.

При этом он подчеркнул, что «избивать» нельзя, потому что это «нарушает права жены».

Женщинам имам рекомендовал прощать супруга, если он ударил её на эмоции. Если же избиения становятся регулярными, надо обратиться к хазрату или шариатскому судье казыю.



Вечером 15 июля и утром 16 июля телеграм-каналы и СМИ распространили цитаты из подкаста. Зрители раскритиковали слова имама, назвав их «призывом к насилию». «Татар-информ» удалил ролик, а потом вернул его, сохранив фрагмент о «побивании». Агентство пояснило, что другие СМИ и каналы вырвали мнение из контекста и растиражировали часть видео с подписью: «Бить так, чтобы не оставлять следов. Имам казанской мечети рассказал, как «правильно» издеваться над женой». Однако эти слова не соответствуют тому, о чем говорил имам.

