Байден назвал причину, которая может заставить его выйти из президентской гонки

Президент США Джо Байден заявил, что может отказаться от участия в выборах 2024 года , если у него будет выявлено заболевание. Об этом он сказал в интервью каналу Black Entertainment Television.



«Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы кто-то, врачи пришли и сказали, что у вас такая-то проблема», — сказал Байден (цитата по Fox News).



81-летний президент считает, что «единственное, что приносит возраст, — это немного мудрости». Байден уверен, что в ходе своей работы в Белом доме продемонстрировал, что знает, как сделать лучше для страны. «Но предстоит сделать еще многое, и я не хочу отказываться от этого», — говорит американский лидер.

