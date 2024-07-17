Байден назвал причину, которая может заставить его выйти из президентской гонки

Президент США Джо Байден заявил, что может отказаться от участия в выборах
«Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы кто-то, врачи пришли и сказали, что у вас такая-то проблема», — сказал Байден (цитата по Fox News).
81-летний президент считает, что «единственное, что приносит возраст, — это немного мудрости». Байден уверен, что в ходе своей работы в Белом доме продемонстрировал, что знает, как сделать лучше для страны. «Но предстоит сделать еще многое, и я не хочу отказываться от этого», — говорит американский лидер.
О замене кандидата на пост президента в Демократической партии США задумались после провала Байдена на дебатах со своим главным оппонентом на грядущих выборах Дональдом Трампом. Однако сам действующий хозяин Белого дома на пенсию пока не спешит и заявляет, что готов к новой гонке.