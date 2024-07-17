    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    1 м/с, ю-в

    764мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.28eur96.26

    Байден назвал причину, которая может заставить его выйти из президентской гонки

    1392
    2 комментария

    Президент США Джо Байден заявил, что может отказаться от участия в выборах 2024 года, если у него будет выявлено заболевание. Об этом он сказал в интервью каналу Black Entertainment Television.

    «Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы кто-то, врачи пришли и сказали, что у вас такая-то проблема», — сказал Байден (цитата по Fox News).

    81-летний президент считает, что «единственное, что приносит возраст, — это немного мудрости». Байден уверен, что в ходе своей работы в Белом доме продемонстрировал, что знает, как сделать лучше для страны. «Но предстоит сделать еще многое, и я не хочу отказываться от этого», — говорит американский лидер.

    О замене кандидата на пост президента в Демократической партии США задумались после провала Байдена на дебатах со своим главным оппонентом на грядущих выборах Дональдом Трампом. Однако сам действующий хозяин Белого дома на пенсию пока не спешит и заявляет, что готов к новой гонке. 6 июля Байден и вовсе заявил, что не будет участвовать в выборах, только если «Всемогущий Господь сойдет с неба и велит это сделать». Трамп тем временем назвал своего кандидата в вице-президенты.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Абрикосов17 Июл 2024 в 11:00
    то что мудрости у Бидона немного это понятно...
    а вот по поводу болезни... деменция не болезнь???
    ну ну...
    +1−0
    Zet17 Июл 2024 в 10:59
    Врачи уже в пути...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close