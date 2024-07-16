Правительство выкатило планы повышения утильсбора. Как подорожают популярные китайские машины?

Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





На портале regulation.gov.ru 15 июля появился проект постановления правительства, согласно которому ставка утилизационного сбора на легковые автомобили в России может повыситься на 70–85% уже 1 октября. «Фонтанка» применила новые условия к популярным китайским моделям и оценила подорожание, к которому стоит готовиться автолюбителям.



Что такое утилизационный сбор и как его считают?

Утилизационный сбор — это обязательный разовый платёж, который вносят импортеры и производители или покупатели машин в бюджет государства. Формально — это плата за экологию, а именно за утилизацию автомобиля после завершения его эксплуатации. Но по факту это налог на импорт: отечественным производителям государство дает субсидии в размере утильсбора, а тем, кто привозит и продает машины иностранного производства, — нет. Одним из тех, кто призывал правительство к повышению ставок, был крупнейший отечественный производитель «АвтоВАЗ».



Утилизационный сбор складывается из ставки и коэффициента, который зависит от мощности двигателя и возраста машины (для новых он меньше, для подержанных — больше). Сейчас базовая ставка утильсбора составляет 20 000 рублей для легковых автомобилей и 150 000 рублей для других категорий транспорта и техники. В последний раз сбор на легковые машины индексировали с 1 августа 2023 года, на ряд категорий спецтехники — с 1 июля 2024 года.

Как изменятся ставки?

Если разработанные Минпромторгом изменения будут приняты, то с 1 октября ставка утильсбора для ввозимых новых автомобилей с двигателями от 1 до 2 литров вырастет с нынешних 300 600 рублей примерно до 556 000 рублей. В 2025 году ставка составит 667 000 рублей.



Для моделей с объемом двигателя от 2 до 3 литров в 2024 году ставка увеличится с 844 000 рублей до 1 563 000 рублей, в 2025-м — до 1 875 600 руб.

Для автомобилей с двигателями от 3 до 3,5 литра утильсбор увеличится с 970 000 рублей до 1 794 600 рублей, в 2025-м — до 2 153 400 руб.

Для машин с двигателем объемом свыше 3,5 литра ставка утильсбора возрастет в 2024 году с 1 250 0000 рублей до 2 284 750 рублей, а в 2025 году — до 2 742 300 рублей.

Электромобилей индексация в этом году не коснется. Для них утильсбор сохранится на уровне всего 32 600 рублей. Зато в 2025 году его размер резко подскочит до 667 400 рублей.



Поэтапное повышение будет происходить и дальше: индексация коэффициентов прописана до 2030 года.

Как вырастут цены

Можно ожидать, что повышение утилизационного сбора коснется в первую очередь китайских машин. По итогам первого полугодия 2024 года на них пришлось 57% от всего российского рынка новых авто (439 963 единицы), тогда как доля российских машин упала до 35% (274 121 единица), подсчитывали в Российской ассоциации автодилеров (РОАД). В премиальном сегменте доля «китайцев» и вовсе достигла 80%.



Самые популярные модели китайских авто (по данным рейтинга «Автостата» за июнь 2024 года) имеют двигатель объемом 1,5 литра. Соответственно, их стоимость может подняться на 255 600 рублей уже в конце этого года.

Если считать в процентах, то сильнее всего рискуют подскочить цены на самые бюджетные модели. Так, Haval Jolion, рекомендованная розничная цена которого без учета скидок и в минимальной комплектации составляет 1 999 000 рублей, с октября может прибавить 13% стоимости.

Chery Tiggo 7 Pro Max (рекомендованная розничная цена 2 720 000 рублей) с учетом повышенной ставки утильсбора может подорожать на 9,3%. Chery Tiggo 4 Pro (рекомендованная розничная цена 2 120 000 рублей) — на 12%. Changan CS55 Plus (2 629 900 рублей) — на 9,7%. Omoda C5 (2 679 900) — на 9,5%.



Стоимость Geely Monjaro, который имеет объем двигателя 2 л и рекомендованную розничную цену 4 244 990 рублей, может подняться уже на 718 000 рублей, или на 17%.

Премиальный внедорожник Hongqi HS7 с двигателем 3 л, который сейчас без учета скидок стоит у дилеров от 6 820 000 рублей, может добавить 824 600 рублей в результате индексации утильсбора — таким образом, цена вырастет на 12%.

А машины точно подорожают?

В пояснительной записке к проекту постановления Минпромторг отмечает, что индексация утилизационного сбора не окажет влияния на стоимость транспорта, производство которого локализовано в России и Беларуси, «благодаря оказываемым мерам государственной поддержки».

А по мнению замминистра промышленности и торговли Альбера Каримова, которого цитирует РБК, цены и на другие модели не обязательно будут расти на сумму утильсбора: его повышение «может быть компенсировано скидками, которые будут необходимы для реализации таких автомобилей».



Однако дилеры пока не готовы взять на себя повышение утильсбора с 300 тысяч до 556 тысяч рублей на самые распространенные автомобили, а уж дальнейшее его повышение — тем более, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. «Они просто включат повышение утиля в цену. И автомобили подорожают — как это уже было после прошлогоднего повышения утиля», — комментирует он.

По данным РОАД, цены на новые машины в России за последний год выросли на 14% и к июню 2024 года достигли в среднем 3,35 млн рублей. Тенденция обусловлена не только повышением утильсбора, но и ростом ключевой ставки, отмечал президент ассоциации Алексей Подщеколдин. По данным Росстата, новые импортные автомобили к концу мая 2024 года подорожали на 11,4 %, до 2,4 миллиона рублей.



Повышение утилизационного сбора может спровоцировать и рост цен на автомобили российского производства, ранее комментировал глава Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов. Если конкуренцию со стороны китайских машин законодательно ограничат, у отечественного автопрома не будет стимула повышать эффективность, объяснял он. «АвтоВАЗ», который уже проводил индексацию весной, не исключает и осенней корректировки.



Повышение цен неизбежно отразится и на продажах машин. «От окончательного обвала рынок, скорее всего, спасёт рост спроса перед повышением цен, но общий тренд это не изменит», — говорит Вячеслав Жигалов.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

