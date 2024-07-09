Средняя цена нового автомобиля в РФ выросла до 3,35 миллиона рублей. На покупку потребуется 41 зарплата

Средняя цена на новый автомобиль в РФ на 1 июня 2024 года составила 3,35 миллиона рублей, автомобиля с пробегом — 1,35 миллиона, 9 июля рассказал президент ассоциации российских автодилеров Алексей Подщеколдин. По отношению к аналогичному периоду прошлого года ценник вырос на 14 % и на 46 % по отношению к 2022 году.

«Чтобы позволить себе купить машину по такой цене при средней заработной плате в 80 тысяч рублей, автолюбителю придется потратить 41 зарплату, или заработок за 3,5 года, из которого не потрачено ни на что ни копейки. Всего 10 лет назад при средней стоимости машины в 1 миллион и зарплате в 34 тысячи рубле потребовалось бы 30 зарплат, или заработок за 2,5 года», — привел данные президент РОАД.

Рост цен на новые автомобили обусловлен повышением утильсбора и ключевой ставки, а также инфляцией, отметил Подщеколдин.

Доля автомобилей эконом-класса стоимостью менее 2 миллионов рублей составляет всего 32 %, отметил он. Такая же доля у автомобилей среднего класса стоимостью от 2 до 3 миллионов рублей. Оставшуюся нишу в 36 % занимают автомобили премиум-класса, которые стоят дороже 3 миллионов рублей.



Примечательно, что в 2021 году доля эконом-сегмента была вдвое выше, 70 %, тогда как средний и премиум-класс довольствовались куском пирога в 16 % и 14 % соответственно.

