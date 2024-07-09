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    Средняя цена нового автомобиля в РФ выросла до 3,35 миллиона рублей. На покупку потребуется 41 зарплата

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    9 комментариев

    Средняя цена на новый автомобиль в РФ на 1 июня 2024 года составила 3,35 миллиона рублей, автомобиля с пробегом — 1,35 миллиона, 9 июля рассказал президент ассоциации российских автодилеров Алексей Подщеколдин. По отношению к аналогичному периоду прошлого года ценник вырос на 14 % и на 46 % по отношению к 2022 году.

    Фото: РОАД
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    Рост цен на новые автомобили обусловлен повышением утильсбора и ключевой ставки, а также инфляцией, отметил Подщеколдин.

    «Чтобы позволить себе купить машину по такой цене при средней заработной плате в 80 тысяч рублей, автолюбителю придется потратить 41 зарплату, или заработок за 3,5 года, из которого не потрачено ни на что ни копейки. Всего 10 лет назад при средней стоимости машины в 1 миллион и зарплате в 34 тысячи рубле потребовалось бы 30 зарплат, или заработок за 2,5 года», — привел данные президент РОАД.

    Доля автомобилей эконом-класса стоимостью менее 2 миллионов рублей составляет всего 32 %, отметил он. Такая же доля у автомобилей среднего класса стоимостью от 2 до 3 миллионов рублей. Оставшуюся нишу в 36 % занимают автомобили премиум-класса, которые стоят дороже 3 миллионов рублей.

    Примечательно, что в 2021 году доля эконом-сегмента была вдвое выше, 70 %, тогда как средний и премиум-класс довольствовались куском пирога в 16 % и 14 % соответственно.

    Фото: РОАД
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    Данные ассоциации автодилеров несколько разнятся с Росстатом. По данным государственной статистической службы, новые импортные автомобили к концу мая 2024 года подорожали на 11,4 %, до 2,4 миллиона рублей, отечественные — до 1,22 миллиона рублей, импортные с пробегом — до 1,7 миллиона рублей.

    Фото: РОАД
    Фото: РОАД

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    Комментарии 9

    Хенде хох09 Июл 2024 в 15:02
    А новая машина эт какая?..китаец Б класса за 2,5 млн?!..интересно средним китайцам столько же надо пахать чтоб купить этот хлам ..но у них хотя бы выбор есть..а тут либо китайцы на самой убогой платформе и с никому ненужной электроникой..которой все равно не пользуешься и все это с зашкаливающий ценником..либо АвтоВАЗ..который как обычно заводские испытания готовой продукции на вас и проводит..а скажешь чё нибудь про этот хлам так назовут антипатриотом и пессимистом..пусть договариваются с янками и запускают Всеволожский Форд..хоть сделают нормальные машины с адекватным ценником..тчк
    +0−0
    houspi09 Июл 2024 в 15:01
    Сравните с 1913 годом, пожалуйста.
    +0−0
    azatoth09 Июл 2024 в 14:50
    А не надо говорить о зарплате, на зарплату (еще еще попадающей в Росстат) никто не живет. Все живут на доход или на жалование.
    А у кого зарплата, те как правило могут купить. В принципе в два-три раза в частных компаниях зарплаты выросли.
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