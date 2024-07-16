Мужчина попал в больницу в Петербурге, встретив змею недалеко от дома

Петербургские медики помогают жителю Тосненского района Ленобласти, которого укусила змея. Чтобы встретить ползучего гада, ему не потребовалось отходить далеко от дома и сворачивать с тропинки.
По данным «Фонтанки», 68-летний пациент поступил в токсикологию НИИ скорой помощи имени Джанелидзе минувшей ночью. Медики диагностировали острое отравление ядом.
Мужчина живёт в городском посёлке Ульяновка и был укушен змеёй там же. Со слов пострадавшего, это произошло, когда он шёл по тропинке между улицами Комсомола и Колхозной. Предварительно, пациент в удовлетворительном состоянии.
В июне в реанимацию угодил 30-летний мужчина, который встретил змею на работе в Волхове. В Курортном районе Петербурга пострадал семилетний ребёнок, решивший покормить ядовитое пресмыкающееся.
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Лучший способ предотвратить змеиные укусы — соблюдать осторожность. Змея не нападает первой, укус она наносит, когда человек наступает на неё или хватает рукой. При встрече с ползущим пресмыкающимся стоит замереть и не делать резких движений, пока змея не уползёт, рекомендовал заведующий приемным отделением детской больницы имени Филатова Никита Торопчин.