Мужчина попал в больницу в Петербурге, встретив змею недалеко от дома

Петербургские медики помогают жителю Тосненского района Ленобласти, которого укусила змея. Чтобы встретить ползучего гада, ему не потребовалось отходить далеко от дома и сворачивать с тропинки.

По данным «Фонтанки», 68-летний пациент поступил в токсикологию НИИ скорой помощи имени Джанелидзе минувшей ночью. Медики диагностировали острое отравление ядом.

Мужчина живёт в городском посёлке Ульяновка и был укушен змеёй там же. Со слов пострадавшего, это произошло, когда он шёл по тропинке между улицами Комсомола и Колхозной. Предварительно, пациент в удовлетворительном состоянии.