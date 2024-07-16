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    Мужчина попал в больницу в Петербурге, встретив змею недалеко от дома

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    3 комментария

    Петербургские медики помогают жителю Тосненского района Ленобласти, которого укусила змея. Чтобы встретить ползучего гада, ему не потребовалось отходить далеко от дома и сворачивать с тропинки.

    По данным «Фонтанки», 68-летний пациент поступил в токсикологию НИИ скорой помощи имени Джанелидзе минувшей ночью. Медики диагностировали острое отравление ядом.

    Мужчина живёт в городском посёлке Ульяновка и был укушен змеёй там же. Со слов пострадавшего, это произошло, когда он шёл по тропинке между улицами Комсомола и Колхозной. Предварительно, пациент в удовлетворительном состоянии.

    В июне в реанимацию угодил 30-летний мужчина, который встретил змею на работе в Волхове. В Курортном районе Петербурга пострадал семилетний ребёнок, решивший покормить ядовитое пресмыкающееся.

    О том, как отвадить гадюк и ужей от дачного участка, рассказывали здесь.

    Лучший способ предотвратить змеиные укусы — соблюдать осторожность. Змея не нападает первой, укус она наносит, когда человек наступает на неё или хватает рукой. При встрече с ползущим пресмыкающимся стоит замереть и не делать резких движений, пока змея не уползёт, рекомендовал заведующий приемным отделением детской больницы имени Филатова Никита Торопчин.

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    Комментарии 3

    28240881216 Июл 2024 в 16:12
    После такой встречи однозначно надо подавать на развод!
    +0−0
    Pravda17816 Июл 2024 в 16:00
    Тёща в гости приехала?
    +3−0
    Entrenador200516 Июл 2024 в 15:58
    "На тропинке между Комсомола и Колхозной".... да уж, заблудился наш Василий по дороге к "полной победе коммунизма". Змей-искуситель подстерегает каждого, кто "отклоняется от генеральной линии партии".
    +1−0
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