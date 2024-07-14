«Если уничтожать, их станет больше»: биолог рассказала, как отпугнуть змей с дачного участка

Многие дачники жалуются на нашествие змей Фото: Алексей Лобанов Поделиться Поделиться





Летом многие перебираются поближе к природе, меняя городские джунгли на дачу. Тут и грядки, и сад, и отдых на свежем воздухе. Вот только омрачить пребывание на фазенде могут непрошеные гости — змеи. Нередко ползучие пробираются на участок и остаются там жить. Наши ярославские коллеги из 76.RU спросили биолога, заведующую кафедрой зоологии ЯГПУ имени К. Д. Ушинского Елену Анашкину, почему гадюки и ужи селятся близ человека и как их отвадить от участков.



«В теплице — особый микроклимат» Обычно на дачах встречаются две змеи — обыкновенная гадюка и уж. Отличить их можно по окрасу. На голове ужа красуются белые или оранжевые пятна, он не ядовит, но брать в руки его не следует — уж кусается и отпугивает неприятеля сильно пахнущими экскрементами. Гадюка окрашена скромнее, общий тон — от светло-серого до черного, вдоль спины виднеется зигзагообразная полоса. — Наиболее часто гадюки встречаются по окраинам болот, на лугах, в поймах рек, на вырубках и лесных опушках, — рассказала 76.RU Елена Анашкина. — Часто они появляются на садовых участках. Если у вас нет опыта общения со змеями, самостоятельно прогонять гадюку с огорода не стоит, почувствовав опасность, змея может укусить.

Яд гадюки поражает нервную систему и мелкие кровеносные сосуды. Симптомы укуса: головокружение, рвота, в тяжелых случаях потеря сознания, синяки и кровоподтеки. По словам биолога, укус гадюки вызывает опасность, в зоне риска, в частности, дети, для них укус гадюки может оказаться смертельным. После укуса змеи необходимо сразу обратиться за помощью к медикам. Дачные участки, по словам эксперта, могут стать для гадюки или ужа территорией для охоты. По рассказам дачников, нередко змеи встречаются в теплицах и на ягодных грядках. Предупреждаем: они приползают не за урожаем, а живой добычей.

— Змей привлекают прежде всего мышевидные грызуны, которые селятся рядом с человеком. Вторая причина — расселение молодых особей, поиск охотничьего участка. Фрукты и ягоды их совершенно не интересуют. На грядки и в теплицы тоже может привлекать наличие мышевидных грызунов. Кроме этого, в теплице создается особый микроклимат, тепло, которое очень любят змеи, поскольку не имеют постоянной температуры тела и зависят от температуры окружающей среды. Чем она выше, тем быстрее протекают у змеи процессы жизнедеятельности, включая переваривание пищи, — объяснила Елена Анашкина.

Единственное, что привлекает змей на грядках с клубникой, — мульча из стружек и опилок. «С конкурентами разберутся» Есть и несомненный плюс такого соседства: змеи помогают чистить участок от грызунов и других вредителей. Обычно на участке в 1,5–4 гектара хозяйничает пара змей. — Гадюки оседлы, они всю жизнь, а живут они 11–12 лет , обитают в одном месте, перемещаясь по своему охотничьему участку радиусом в 60–100 метров. <...> Охотятся гадюки по ночам, нападая на мышевидных грызунов, лягушек и ящериц, — добавила эксперт. — Если в исключительном случае змеи всё же останутся на вашем приусадебном участке, их будет не более двух. С конкурентами они сами разберутся! Хотя, если серьезно, редко какая гадюка отважится жить по соседству с человеком.

Отпугнуть змей с дачи всё же можно. Для этого необходимо следить за фазендой и регулярно окашивать территорию, препятствуя «загущению посадок». — Эти меры помогут вовремя заметить змею и не наступить на нее. Еще стоит бороться с грызунами. Если змеи уже поселились, выгнать их с участка будет трудно. Например, на моем участке много лет жили под крыльцом два ужа и в малиннике — гадюка. Змеи были совершенно не агрессивны, но нужно было постоянно не забывать об их присутствии.

Необходимость постоянно помнить о живущих на участке змеях с лихвой компенсировалась отсутствием на участке мышевидных грызунов. Елена Анашкина, биолог

Многие дачники не стесняются давать отпор и при виде змеи спешат их погубить. Биолог предупреждает: такой способ не поможет, а лишь усугубит ваше соседство.

— Убивать змей вообще не нужно. Если пара змей по какой-то причине оставила свой участок, на него, действительно, может вселиться сразу несколько молодых змей, которые поделят его на несколько более мелких. Таким образом, если змей уничтожать, их действительно может становиться даже больше, — объяснила биолог.

Если змей уничтожать, их действительно может становиться даже больше. Елена Анашкина, биолог

По словам Елены Анашкиной, в последние годы, например, в Ярославской области змей стало больше. Причем они встречаются не только в лесах и на приусадебных территориях, но и в городских парках.

— Причин увеличения численности несколько. До 90-х годов часть гадюк отлавливали из естественной среды обитания для содержания в серпентариях для добычи ценного змеиного яда. Сейчас этого не происходит. Во-вторых, теплые зимы и общее потепление способствуют тому, что большая часть змей имеет возможность благополучно перезимовать. В-третьих, увеличение численности мышевидных грызунов вследствие зарастания сельхозугодий и сокращения численности хищных птиц, — заключила эксперт.