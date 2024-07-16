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    «Стрелять — крайний метод. Надо учиться договариваться»: Лукашенко заявил об успешной деэскалации на границе с Украиной

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    15 комментариев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко 16 июля выразил приверженность к дипломатическим способам урегулирования отношений с соседними странами. Эти слова главы государства прозвучали на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

    В качестве примера Лукашенко привел недавнее обострение на белорусско-украинской границе: государственный пограничный комитет Белоруссии сообщал о возросшей активности на стороне Украины диверсионных групп, минировании местности, строительстве заграждений и дронах, запущенных на территорию Белоруссии. В ответ пограничный комитет Белоруссии объявил об усилении мер по прикрытию границы.

    «Мы заметили, что украинцы начали концентрировать самые подготовленные боевые войска на приграничье. Нам пришлось реагировать», — заявил Лукашенко и добавил, что хотя в данном конфликте «всю роль выполнили военные», «работали мы дипломатическим языком и добились успехов».

    «Стрелять — это крайний метод. Это наш метод, мы им должны владеть, но это крайняя мера. Надо всегда учиться договариваться», — сказал президент Белоруссии (цитата по БелТА).

    Лукашенко подчеркнул, что «война на этом направлении» не нужна ни одной из сторон. В результате дипломатического урегулирования и Белоруссия, и Украина «отвели вооруженные силы».

    «Точно так мы предлагаем урегулировать наши отношения и с Польшей, и с Литвой. Но пока взаимности не видим», — добавил Лукашенко.

    Накануне Латвия объявила о введении запрета на въезд в страну для автомобилей с белорусскими номерами.

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    Александр ЛукашенкоУкраинаГраницаДеэскалацияДипломатия
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    Комментарии 15

    Васисуалий Лошков16 Июл 2024 в 16:40
    пустует на тверской,батькино место))))
    +0−0
    Виктор Ерёмин16 Июл 2024 в 16:27
    Бывший "последний диктатор Европы" )
    +3−0
    Torres16 Июл 2024 в 16:19
    прямо удар в псину.
    +2−0
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