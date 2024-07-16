«Стрелять — крайний метод. Надо учиться договариваться»: Лукашенко заявил об успешной деэскалации на границе с Украиной

В качестве примера Лукашенко привел недавнее обострение на белорусско-украинской границе: государственный пограничный комитет Белоруссии сообщал о возросшей активности на стороне Украины диверсионных групп, минировании местности, строительстве заграждений и дронах, запущенных на территорию Белоруссии. В ответ пограничный комитет Белоруссии объявил об усилении мер по прикрытию границы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 16 июля выразил приверженность к дипломатическим способам урегулирования отношений с соседними странами. Эти слова главы государства прозвучали на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

«Мы заметили, что украинцы начали концентрировать самые подготовленные боевые войска на приграничье. Нам пришлось реагировать», — заявил Лукашенко и добавил, что хотя в данном конфликте «всю роль выполнили военные», «работали мы дипломатическим языком и добились успехов».

«Стрелять — это крайний метод. Это наш метод, мы им должны владеть, но это крайняя мера. Надо всегда учиться договариваться», — сказал президент Белоруссии (цитата по БелТА).



Лукашенко подчеркнул, что «война на этом направлении» не нужна ни одной из сторон. В результате дипломатического урегулирования и Белоруссия, и Украина «отвели вооруженные силы».