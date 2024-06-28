    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, зап

    763мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd84.96eur90.99

    В Белоруссии усилили контроль за границей с Украиной. Сообщается о сбитом дроне и присутствии неподалеку ДРГ

    385
    1 комментарий

    Государственный пограничный комитет Белоруссии 28 июня объявил об усилении мер по прикрытию границы с Украиной. В полосе ответственности Житомирского пограничного отряда зафиксирована деятельность подразделений так называемого «Русского добровольческого корпуса»*.

    По данным ведомства, «РДК» якобы проводил рекогносцировку местности и вел «активную разведывательную деятельность» с выходом к государственной границе Белоруссии.

    Помимо этого погранслужба обращает внимание на «регулярные разведывательные полеты украинских БПЛА», отмечая, что проникновение дронов на территорию республики «пресекаются с использованием штатного вооружения и технических средств РЭБ». Впрочем, один украинский квадрокоптер 26 июня все же преодолел границу и «был принужден к посадке» в 150-ти метрах от нее. На флеш-карте БПЛА обнаружили видеофайлы, подтверждающие, что летательный аппарат «производил разведку находящихся на приграничной территории промышленных объектов и инфраструктуры».

    В той же приграничной области Ельского района Гомельской области был обнаружен тайник (схрон) с компонентами самодельных взрывных устройств: контейнеры с 2-мя килограммами пластичного взрывчатого вещества, устройствами-взрывателями с запалами и детонаторами к ним.

    Ранее в Гомельской области Белоруссии проверили готовность к переводу на военное время.

    * — признан террористическим и запрещен в России

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БелоруссияДргРДКГраницаDRONБПЛАБеспилотникУкраина
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close