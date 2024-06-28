В Белоруссии усилили контроль за границей с Украиной. Сообщается о сбитом дроне и присутствии неподалеку ДРГ

Помимо этого погранслужба обращает внимание на «регулярные разведывательные полеты украинских БПЛА», отмечая, что проникновение дронов на территорию республики «пресекаются с использованием штатного вооружения и технических средств РЭБ». Впрочем, один украинский квадрокоптер 26 июня все же преодолел границу и «был принужден к посадке» в 150-ти метрах от нее. На флеш-карте БПЛА обнаружили видеофайлы, подтверждающие, что летательный аппарат «производил разведку находящихся на приграничной территории промышленных объектов и инфраструктуры».

По данным ведомства, «РДК» якобы проводил рекогносцировку местности и вел «активную разведывательную деятельность» с выходом к государственной границе Белоруссии.

Государственный пограничный комитет Белоруссии 28 июня объявил об усилении мер по прикрытию границы с Украиной. В полосе ответственности Житомирского пограничного отряда зафиксирована деятельность подразделений так называемого «Русского добровольческого корпуса»*.

В той же приграничной области Ельского района Гомельской области был обнаружен тайник (схрон) с компонентами самодельных взрывных устройств: контейнеры с 2-мя килограммами пластичного взрывчатого вещества, устройствами-взрывателями с запалами и детонаторами к ним.

Ранее в Гомельской области Белоруссии проверили готовность к переводу на военное время.

* — признан террористическим и запрещен в России