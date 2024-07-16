На Шотозере в Карелии обнаружили тело пропавшего петербуржца

На Шотозере в Пряжском районе нашли тело пропавшего петербуржца. Его поиски длились три дня. Об этом во вторник, 16 июля, стало известно «Фонтанке».



9 июля два петербуржца перевернулись на лодке во время непогоды на Шотозере в Карелии. Одного спасла экскурсионная группа и доставила в ближайший населенный пункт. Тело второго мужчины нашли 11 июля.

В пресс-службе МЧС Республики Карелия рассказали, что поиски пропавшего шли на протяжении трех дней.

«На месте работали СПСЧ, Карельская поисково-спасательная служба, добровольно-поисковый отряд «Длинный берег». Всего привлекалось 10 человек — в том числе 3 водолаза. Использовали 3 автомобиля, 3 лодки, водолазные снаряжения. От МЧС России было 3 человека», — уточняют в МЧС.