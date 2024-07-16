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    На Шотозере в Карелии обнаружили тело пропавшего петербуржца

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    3 комментария

    На Шотозере в Пряжском районе нашли тело пропавшего петербуржца. Его поиски длились три дня. Об этом во вторник, 16 июля, стало известно «Фонтанке».

    9 июля два петербуржца перевернулись на лодке во время непогоды на Шотозере в Карелии. Одного спасла экскурсионная группа и доставила в ближайший населенный пункт. Тело второго мужчины нашли 11 июля.

    В пресс-службе МЧС Республики Карелия рассказали, что поиски пропавшего шли на протяжении трех дней.

    «На месте работали СПСЧ, Карельская поисково-спасательная служба, добровольно-поисковый отряд «Длинный берег». Всего привлекалось 10 человек — в том числе 3 водолаза. Использовали 3 автомобиля, 3 лодки, водолазные снаряжения. От МЧС России было 3 человека», — уточняют в МЧС.

    В итоге 11 июля около 19:50 местный житель обнаружил тело на Шотозере и сообщил об этом полиции.

    Как отмечают в СК по Республике Карелия, точная причина гибели мужчины еще неизвестна — по этому делу проводится проверка.

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    Комментарии 3

    Mazzzz16 Июл 2024 в 12:54
    Водолазные снаряжения , это конечно сильно !
    +0−0
    11111111111111816 Июл 2024 в 12:48
    Холмс, лодка ведь перевернулась! Почему его застрелили?
    Элементарно, Ватсон! SHOT озеро!!!
    +0−0
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