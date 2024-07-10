«Я не хочу верить в то, что мой муж погиб». На Шотозере в Карелии ищут пропавшего петербуржца

Фото: сгенерировано ИИ Поделиться Поделиться





Два петербуржца перевернулись на лодке во время непогоды на Шотозере в Карелии. Одного спасли, поиски второго продолжаются. Об этом в среду, 10 июля, «Фонтанке» сообщила жена пропавшего мужчины.

Мужчины должны были вернуться в Петербург, и 9 июля перед отъездом решили обкатать лодочный мотор на Шотозере. К 11:30 погода начала ухудшаться. Гроза над озером превратилась в шторм, поднялись волны, дул сильный ветер, который периодически менял направление. Как итог, из-за непогоды лодка дернулась резко, и двое товарищей выпали из нее в разные стороны.



Один из мужчин был в спасательном жилете, и спустя полтора часа его нашла экскурсионная группа, которая доставила пострадавшего в ближайший населенный пункт. К 16:30 мужчина уже был в больнице.

«Привезли в больницу в никаком состоянии: заикался, плакал. При себе ни телефона, ничего. Помнил телефон жены наизусть, и с ней связались», — рассказывает жена пропавшего мужчины Светлана.

Её супруг при падении из лодки был без спасательного жилета. Узнав о произошедшем, она выехала в Пряжский район, к Шотозеру, и связалась с МЧС.



В МЧС приняли заявку о пропаже мужчины 9 июня в 16:45. В тот день к спасенному петербуржцу отправили участкового для уточнения информации. Поисково-спасательные работы, как рассказывает Светлана, в тот день не проводились — не позволяли погодные условия. При этом, по словам женщины, уже к вечеру погода улучшилась, озеро было спокойным.

«Когда я ехала, мне обещали, что тут (на Шотозере. — Прим. ред.) уже поиски будут, а по факту не было ничего. Мне сказали, что передали всю информацию в карельский поисково-спасательный отряд. Я с ними связалась. В 11–12 часов ночи диспетчер мне ответила, что только в девять утра придет начальство, и уже тогда будут решать, как и когда будут искать моего мужа», — делится Светлана. Она считает, что можно было сделать больше, а поиски на двух лодках на большом озере малоэффективны.



В Карельском отделении «ЛизаАлерт» сообщили, что они не ведут работы на воде. Водолазный отряд «Добротворец», в свою очередь, принял заявку: там сказали, что перезвонят.



К поискам мужа Светланы присоединяются местные жители. Также уже 11 июля к озеру прибудут добровольцы из отряда «Длинный берег». Они сделали ориентировки и будут искать Игоря с помощью коптеров — в том числе подводных.

Начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Карелия майор внутренней службы Голуб Андрей Владимирович 10 июля рассказал, что, по словам спасенного петербуржца, второй мужчина, предположительно, утонул. Тем не менее Светлана намерена продолжать поиски.



«Я не хочу верить в то, что мой муж погиб. Он взрослый, крепкий. Он на этом озере очень много раз рыбачил. Из Питера он сюда раз-два в сезон приезжает. Он знает, где какие камни, где что обойти. Он знает это озеро», — заключает жена Игоря.



В МЧС Республики Карелия отмечают, что поисковые работы продолжаются, но они осложняются тем, что не известно конкретное место происшествия. К поиску привлечены подразделение Карельской республиканской поисково-спасательной службы с гидролокатором бокового обзора, а также подразделение специализированной пожарной части с водолазным оборудованием.

