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    The New York Post: покушавшийся на Трампа был «комично плохим стрелком»

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    Томас Мэтью Крукс, который пытался застрелить кандидата в президенты США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, пытался попасть в команду по стрельбе в средней школе, но не смог пройти отбор. Об этом 15 июля сообщает The New York Post со ссылкой на двух его бывших одноклассников.

    По их словам, во время отбора нужно было попасть в мишень с расстояния 50 футов (примерно 15 метров). Крукс стрелял с крайней правой дорожки, но один из его выстрелов попал в левую стену тира, примерно в 20 футах (шести метрах) от мишени.

    «Он был таким комично плохим стрелком, что не смог попасть в команду и ушел после первого дня», — сказал знакомый Крукса Джеймсон Мерфи.

    Другие собеседники рассказали, что тот приходил на занятия в охотничьих костюмах, но «вообще не умел стрелять». Они также обратили внимание на странности в общении с другими людьми и неуместные шутки Крукса.

    Покушение на Дональда Трампа произошло во время предвыборного митинга республиканцев в Пенсильвании, прозвучали три выстрела. Кандидат в президенты от республиканцев схватился за ухо и быстро пригнулся, после чего к нему подоспела охрана. С трибун Трампа уводили с кровью на лице. Стрелок был убит, подозреваемым оказался местный житель. ФБР назвала его имя — это 20-летний Томас Мэтью Крукс. В результате атаки один участник митинга погиб, двое тяжело ранены. Дело расследуется как покушение на убийство.

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    Комментарии 5

    28191662616 Июл 2024 в 02:24
    Новый KIA Soul с объемом двигателя 2 литра стоит 1 млн 987 тысяч 480 рублей в Штатах и 3 млн 341 тысяча 590 рублей — в Москве. Разница в цене — в 1,7 раза.

    Новый Hyundai Sonata c объемом двигателя 2,5 литра обойдется покупателю в Штатах в 2 млн 552 тысячи рублей, в России — в 4 млн 768 тысяч рублей. Разница — почти в 1,9 раза.
    +0−0
    28191662616 Июл 2024 в 02:21
    Кроме того, средняя зарплата в Штатах в месяц составляет около $5 тысяч, или 440 тысяч рублей. Согласно данным Росстата, россияне в среднем получают ежемесячно почти 84 тысячи рублей.
    +0−0
    Alex2816 Июл 2024 в 01:40
    Комично плохой стрелок или отнюдь не комичная подстава?
    +0−0
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