The New York Post: покушавшийся на Трампа был «комично плохим стрелком»

Томас Мэтью Крукс, который пытался застрелить кандидата в президенты США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, пытался попасть в команду по стрельбе в средней школе, но не смог пройти отбор. Об этом 15 июля сообщает The New York Post со ссылкой на двух его бывших одноклассников.



По их словам, во время отбора нужно было попасть в мишень с расстояния 50 футов (примерно 15 метров). Крукс стрелял с крайней правой дорожки, но один из его выстрелов попал в левую стену тира, примерно в 20 футах (шести метрах) от мишени.

«Он был таким комично плохим стрелком, что не смог попасть в команду и ушел после первого дня», — сказал знакомый Крукса Джеймсон Мерфи.