«В целях ограничения санкционного влияния». ЦБ решил не публиковать статистику внебиржевых торгов долларами, евро и юанями

Банк России приостановит публикацию статистики внебиржевого валютного рынка. Такое сообщение появилось 15 июля на сайте регулятора.



«В целях ограничения санкционного влияния Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами «завтра», — сообщил ЦБ.

Ранее в обзоре рисков финансовых рынков регулятор сообщил, что в прошлом месяце объем торгов внебиржевого валютного рынка в июне составил 13 трлн рублей против 13,1 трлн рублей в мае «за счет календарного фактора». При этом объем торгов «токсичными» валютами остался на прежнем уровне — 7 трлн рублей.