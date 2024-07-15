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    «В целях ограничения санкционного влияния». ЦБ решил не публиковать статистику внебиржевых торгов долларами, евро и юанями

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    17 комментариев

    Банк России приостановит публикацию статистики внебиржевого валютного рынка. Такое сообщение появилось 15 июля на сайте регулятора.

    «В целях ограничения санкционного влияния Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами «завтра», — сообщил ЦБ.

    Ранее в обзоре рисков финансовых рынков регулятор сообщил, что в прошлом месяце объем торгов внебиржевого валютного рынка в июне составил 13 трлн рублей против 13,1 трлн рублей в мае «за счет календарного фактора». При этом объем торгов «токсичными» валютами остался на прежнем уровне — 7 трлн рублей.

    США 12 июня ввели блокирующие санкции против самой Мосбиржи и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). После этого объявления Мосбиржа сообщила об остановке торгов долларом и евро, затем стало известно и о приостановке торгов гонконгским долларом. После этого официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю ЦБ начал устанавливать по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

    На прошлой неделе «Ведомости» со ссылкой на источники написали о том, что эмитенты приостановили выпуск ценных бумаг, привязанных к доллару, на Мосбирже из-за недоверия к официальному курсу ЦБ РФ.

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    Комментарии 17

    Васисуалий Лошков15 Июл 2024 в 20:59
    короче..200..и все вместе....
    +1−0
    Заливщик голосовых планок15 Июл 2024 в 20:42
    Абаждите! Но, ведь, ссанкции нам только на пользу! Главный нам это неоднократно говорил!
    +4−1
    Zнаворотник15 Июл 2024 в 20:34
    закрытие статистики производства ГСМ как то не уберегло НПЗ, х страдают
    +3−0
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