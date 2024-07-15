Яблоновский сад в Невском районе обещают сохранить в прежних границах после ликвидации вреда

После рекультивации бывшей свалки в Яблоновском саду сам сад планируют полностью сохранить — сообщили «Фонтанке» в комитете по природопользованию 15 июля.



Напомним, Яблоновский сад находится в Невском районе Петербурга, между рекой Оккервиль, улицами Ворошилова и Латышских стрелков, рядом со спортивными объектами СКА. Этот сад внесли в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде четыре года назад. По данным исследований, 20 гектаров зеленого пространства из 22,2 находятся на холмах из мусора, которые формировались в советские времена.



Сейчас планируют провести современную ликвидацию накопленного вреда: обеспечить защитное экранирование, возможно, с отведением поверхностных вод и газов от органики. 70% свалки составляет строительный мусор.



Местные жители опасаются за сохранность самого зеленого пространства: не решат ли его застроить после рекультивации? В Смольном заверяют, что сад будет защищен.