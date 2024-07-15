Яблоновский сад в Невском районе обещают сохранить в прежних границах после ликвидации вреда

После рекультивации бывшей свалки в Яблоновском саду сам сад планируют полностью сохранить — сообщили «Фонтанке» в комитете по природопользованию 15 июля.
Напомним, Яблоновский сад находится в Невском районе Петербурга, между рекой Оккервиль, улицами Ворошилова и Латышских стрелков, рядом со спортивными объектами СКА. Этот сад внесли в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде четыре года назад. По данным исследований, 20 гектаров зеленого пространства из 22,2 находятся на холмах из мусора, которые формировались в советские времена.
Сейчас планируют провести современную ликвидацию накопленного вреда: обеспечить защитное экранирование, возможно, с отведением поверхностных вод и газов от органики. 70% свалки составляет строительный мусор.
Местные жители опасаются за сохранность самого зеленого пространства: не решат ли его застроить после рекультивации? В Смольном заверяют, что сад будет защищен.
«Территория зеленых насаждений общего пользования городского значения Яблоновский сад <...> останется в составе зеленых насаждений общего пользования городского значения с сохранением существующей площади», — сообщает пресс-служба комитета по природопользованию.
Рельеф местности планируют сохранить, как и максимально возможное количество старых деревьев. При этом специалисты постараются обеспечить низкий уровень пыльности, неприятных запахов и шума в саду.
Перед рекультивацией в саду проводят инженерные изыскания, которые продлятся до 2025 года.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что авторы государственной историко-культурной экспертизы пришли к выводу о допустимости земельных и строительных работ в Яблоновском саду в рамках ликвидации вреда от бывшей свалки.