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    В Госдуме предложили обложить налогом участников петербургских форумов, которые купили билет от 130 тысяч рублей

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    11 комментариев

    Депутат Государственной думы Ксения Горячева предложила ввести 10% сбор с участников крупных деловых мероприятий в Петербурге, таких как ПМЭФ и ПМЮФ. Такое обращение она отправила на имя министра финансов Антона Силуанова.

    Как рассказали «Фонтанке» 15 июля в партии «Новые люди», которую представляет Горячева, налог может взиматься от 130 тысяч рублей.

    «Это минимальная стоимость участия в Юридическом форуме в этом году. Учитывая, что на ПМЭФ в этом году было 8 300 участников только от бизнеса, доход от сбора в 10% может составить 1 миллиард рублей только с ПМЭФ», — подсчитали в партии.

    Горячева отмечает, что форумы создают горожанам неудобства, тогда как расходы на них идут из бюджета города, и это создает социальную напряженность.

    Администрировать сбор в партии предлагают городской администрации — по тому же принципу, по которому уже организован курортный сбор.

    Ранее стало известно, что курортный сбор, который начали взимать с туристов в Петербурге в апреле, будет действовать до конца 2024 года. В 2025-м его заменят на туристический налог.

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    Комментарии 10

    Sonata15 Июл 2024 в 16:09
    Неудобства, создаваемые форумом - оставить горожанам, но ввести налог и деньги присвоить. Гениально!
    +1−0
    28240881215 Июл 2024 в 15:53
    старо, как Мир: чтобы ничего не делая - и заработать!
    +0−0
    Dmitry Antonov15 Июл 2024 в 15:37
    Можно подумать, что все эти участники платят из своих личных средств. Бизнесмены едут за счёт своих компаний, чиновники за счёт бюджета. В результате, за всё будет платить всё тот же покупатель или налогоплательщик.
    +4−0
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