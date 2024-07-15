В Госдуме предложили обложить налогом участников петербургских форумов, которые купили билет от 130 тысяч рублей

Депутат Государственной думы Ксения Горячева предложила ввести 10% сбор с участников крупных деловых мероприятий в Петербурге, таких как ПМЭФ и ПМЮФ. Такое обращение она отправила на имя министра финансов Антона Силуанова.



Как рассказали «Фонтанке» 15 июля в партии «Новые люди», которую представляет Горячева, налог может взиматься от 130 тысяч рублей.



«Это минимальная стоимость участия в Юридическом форуме в этом году. Учитывая, что на ПМЭФ в этом году было 8 300 участников только от бизнеса, доход от сбора в 10% может составить 1 миллиард рублей только с ПМЭФ», — подсчитали в партии.



Горячева отмечает, что форумы создают горожанам неудобства, тогда как расходы на них идут из бюджета города, и это создает социальную напряженность.



Администрировать сбор в партии предлагают городской администрации — по тому же принципу, по которому уже организован курортный сбор.

