Вице-губернатор Корабельников: курортный сбор в Петербурге заменят на туристический налог

Курортный сбор, который начали взимать с туристов в Петербурге в апреле, будет действовать до конца 2024 года. В 2025-м его заменят на туристический налог, рассказал в своем телеграм-канале вице-губернатор Алексей Корабельников 11 июля.
«Эксперимент по взиманию курортного сбора заканчивается в конце 2024 года. С 2025 года <...> курортный сбор будет преобразован в туристический налог», — написал он. Это будет сделано в соответствии с изменениями в Налоговом кодексе Российской Федерации, который Госдума утвердила в третьем чтении и одобрил Совет Федерации 10 июля.
На 11 июля поступления от курортного сбора в бюджет Петербурга составили 207,5 млн рублей, в том числе 72,5 млн рублей за июнь. Средства будут расходоваться на развитие городской туристской инфраструктуры.
Курортный сбор начали взимать в Петербурге с 1 апреля. Сумма составляет 100 рублей за полные сутки с человека. Некоторые категории, в том числе участники СВО, освобождены от его уплаты. Если курортный сбор платят туристы, то туристический налог будут платить сами гостиницы. В 2025 году размер платежа не должен превышать 1% от оборота, а к 2029 году вырастет до 5% от оборота.