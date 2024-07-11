Вице-губернатор Корабельников: курортный сбор в Петербурге заменят на туристический налог

Курортный сбор, который начали взимать с туристов в Петербурге в апреле, будет действовать до конца 2024 года. В 2025-м его заменят на туристический налог, рассказал в своем телеграм-канале вице-губернатор Алексей Корабельников 11 июля.

«Эксперимент по взиманию курортного сбора заканчивается в конце 2024 года. С 2025 года <...> курортный сбор будет преобразован в туристический налог», — написал он. Это будет сделано в соответствии с изменениями в Налоговом кодексе Российской Федерации, который Госдума утвердила в третьем чтении и одобрил Совет Федерации 10 июля.