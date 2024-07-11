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    Вице-губернатор Корабельников: курортный сбор в Петербурге заменят на туристический налог

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    2 комментария

    Курортный сбор, который начали взимать с туристов в Петербурге в апреле, будет действовать до конца 2024 года. В 2025-м его заменят на туристический налог, рассказал в своем телеграм-канале вице-губернатор Алексей Корабельников 11 июля.

    «Эксперимент по взиманию курортного сбора заканчивается в конце 2024 года. С 2025 года <...> курортный сбор будет преобразован в туристический налог», — написал он. Это будет сделано в соответствии с изменениями в Налоговом кодексе Российской Федерации, который Госдума утвердила в третьем чтении и одобрил Совет Федерации 10 июля.

    На 11 июля поступления от курортного сбора в бюджет Петербурга составили 207,5 млн рублей, в том числе 72,5 млн рублей за июнь. Средства будут расходоваться на развитие городской туристской инфраструктуры.

    Курортный сбор начали взимать в Петербурге с 1 апреля. Сумма составляет 100 рублей за полные сутки с человека. Некоторые категории, в том числе участники СВО, освобождены от его уплаты. Если курортный сбор платят туристы, то туристический налог будут платить сами гостиницы. В 2025 году размер платежа не должен превышать 1% от оборота, а к 2029 году вырастет до 5% от оборота.

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    Комментарии 2

    Заливщик голосовых планок11 Июл 2024 в 18:46
    Каждый рассеянин имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск! Значит и нолог должен плотить каждый рассеянин! :)
    +0−1
    28206267511 Июл 2024 в 18:36
    Полная туфта
    +1−0
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