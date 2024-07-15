Петербургский маткапитал планируют выдавать опекунам

Петербургский материнский капитал планируют выдавать семьям, взявшим ребенка под опеку. Как и в случае с родными и усыновленными, деньги будут полагаться за третьего и последующих детей. Проект соответствующих изменений в законе опубликован 15 июля в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте правительства Петербурга.



В число категорий людей, имеющих право на региональный материнский капитал, добавляют «граждан, принявших на воспитание под опеку (попечительство) <...> третьего или последующих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2030 года». В случае, если договор опеки будет прекращен досрочно (раньше, чем ребенку исполнится 18 лет) и по вине опекунов, полученный материнский капитал будет необходимо вернуть обратно в городской бюджет.

