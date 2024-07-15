Яблоки из Северной Кореи — скоро на ваших прилавках

Яблоки из Северной Кореи скоро появятся на российском рынке. Страны договорились о начале поставок. Об этом 15 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.
КНДР заинтересована в том, чтобы привозить свои яблоки в Россию. На переговорах, которые прошли в июне текущего года, обе стороны заявили о большом потенциале «для расширения торгового взаимодействия» в сфере поставок.
«В рамках переговоров, состоявшихся при подписании меморандума по карантину растений, все вопросы корейской стороны были сняты, стороны договорились о возможности начала поставок», — уточнили в Россельхознадзоре.
Также в ведомстве отметили, что Северная Корея может беспрепятственно поставлять яблоки в Россию. У продукции должен быть фитосанитарный сертификат. Его наличие будет свидетельствовать о том, что в товаре нет «карантинных организмов».
В июне 2024 года президент России Владимир Путин посетил КНДР. С корейским лидером Ким Чен Ыном они подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.