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    Яблоки из Северной Кореи — скоро на ваших прилавках

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    30 комментариев

    Яблоки из Северной Кореи скоро появятся на российском рынке. Страны договорились о начале поставок. Об этом 15 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

    КНДР заинтересована в том, чтобы привозить свои яблоки в Россию. На переговорах, которые прошли в июне текущего года, обе стороны заявили о большом потенциале «для расширения торгового взаимодействия» в сфере поставок.

    «В рамках переговоров, состоявшихся при подписании меморандума по карантину растений, все вопросы корейской стороны были сняты, стороны договорились о возможности начала поставок», — уточнили в Россельхознадзоре.

    Также в ведомстве отметили, что Северная Корея может беспрепятственно поставлять яблоки в Россию. У продукции должен быть фитосанитарный сертификат. Его наличие будет свидетельствовать о том, что в товаре нет «карантинных организмов».

    В июне 2024 года президент России Владимир Путин посетил КНДР. С корейским лидером Ким Чен Ыном они подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    Комментарии 30

    Полно Вам, батюшка15 Июл 2024 в 15:01
    Хорошая победа Вэ Вэ Пу
    +0−0
    Snow*15 Июл 2024 в 14:54
    таки недавно писали о том что северные корейцы грузят свои яблоки на воздушные шары и направляют их в сторону южных соседей. Те еще сильно жаловались.
    +0−0
    Рострелли15 Июл 2024 в 14:48
    Импортозаместили.
    Польские и молдавские яблоки на дружественные северокорейские.
    +0−0
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