Пазл сложился. Полиция установила, кто и зачем устраивал разборки в стиле 90-х на Рощинском кладбище и не только

Сотрудники уголовного розыска предотвратили криминализацию рынка ритуальных услуг в Выборге, где весной этого года пятеро избивали коммерсантов могильными плитами, а в июле похитили травматический пистолет у другого представителя ритуального бизнеса. Подробности 15 июля рассказывает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти и 47news.
Напомним, 27 апреля в полицию обратился 31-летний исполнительный директор агентства ритуальных услуг. По его словам, на въезде на Рощинское кладбище под Выборгом на него и его бизнес-партнера, 42-летнего петербуржца, напали пятеро неизвестных. Нападавшие избили мужчин и несколько раз выстрелили над ухом из травмата, параллельно высказывая свое «коммерческое предложение» — общее покровительство в обмен на контроль бизнеса.
По горячим следам удалось задержать только одного участника нападения — 33-летнего жителя Выборга, ранее входившего в состав криминальной группировки (о ней чуть позже). Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (213 УК РФ). Расследование показало, что случай этот не единичный, он является частью плана по установлению криминального контроля над похоронным бизнесом в Выборгском районе.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
9 июля двое напали на 28-летнего предпринимателя, работающего в сфере ритуальных услуг. Из его сумки похитили травматический пистолет. Полиция квалифицировала преступление как грабеж (статья 161 УК РФ). По подозрению были задержаны двое неработающих жителей Выборгского района. Оба известны силовикам как члены бандитского формирования.
47news пишет, что речь идет о 36-летнем Александре Берченко и 34-летнем Владимире Екимове из «Молодых спортсменов 47-го региона» или МС-47. Оба, несмотря на биографии с судимостями и несколькими прекращенными уголовными делами, в том числе по редкой статье о «подкупе или принуждении к уклонению от дачи показаний», прошли мимо судебного процесса 2018 года, где были осуждены основные участники МС-47.
Полиция характеризует оба нападения — 27 апреля и 9 июля — как традиционные акции устрашения, конечной целью которых должно было стать получение криминального контроля в ритуальном бизнесе. Все трое заключены под стражу. Полиция устанавливает остальных участников нападений.