Пазл сложился. Полиция установила, кто и зачем устраивал разборки в стиле 90-х на Рощинском кладбище и не только

Сотрудники уголовного розыска предотвратили криминализацию рынка ритуальных услуг в Выборге, где весной этого года пятеро избивали коммерсантов могильными плитами, а в июле похитили травматический пистолет у другого представителя ритуального бизнеса. Подробности 15 июля рассказывает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти и 47news.

Напомним, 27 апреля в полицию обратился 31-летний исполнительный директор агентства ритуальных услуг. По его словам, на въезде на Рощинское кладбище под Выборгом на него и его бизнес-партнера, 42-летнего петербуржца, напали пятеро неизвестных. Нападавшие избили мужчин и несколько раз выстрелили над ухом из травмата, параллельно высказывая свое «коммерческое предложение» — общее покровительство в обмен на контроль бизнеса.