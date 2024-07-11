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    Борьба за покойных продолжается. Полиция задержала еще двух участников битвы надгробиями на Рощинском кладбище

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    5 комментариев

    В Выборге полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в избиении конкурентов на Рощинском кладбище. Об этом 11 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

    Как писала «Фонтанка», инцидент произошел 27 апреля, когда двое предпринимателей — 31-летний исполнительный директор похоронной фирмы и 42-летний уроженец Дагестана — приехали на Рощинское, чтобы распространить листовки с предложением по установке памятников. Но на парковке их встретили пятеро неизвестных, которые кричали о том, что они «приехали их гасить». По словам пострадавшего, махали в том числе надгробными плитами.

    По уточненной информации полиции, один из нападавших несколько раз выстрелил из травматического пистолета «Оса» над ухом коммерсанта, похитил у него 117 тыс. рублей, после чего компания «гасителей» скрылась на своей «Инфинити».

    В тот же день на Южном Вале в Выборге задержали 33-летнего мужчину, у которого изъяли биту и пару камней. На его одежде были следы крови. Оказалось, что подозреваемый — администратор конкурирующей фирмы, связанной с ритуальным бизнесом.

    Тогда полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве (ч. 2. ст. 213 УК РФ).

    10 июля были установлены и задержаны двое сообщников фигуранта, мужчины 36 и 34 лет, ранее судимые жители Выборга. Задержанные изобличены в преступлении на кладбище, помимо этого правоохранители установили, что они причастны к еще одному происшествию. 9 июля на улице Данилова в Выборге они избили 28-летнего предпринимателя, отобрали у него сумку с травматическим пистолетом, а после скрылись на «Ауди Q5».

    Возбуждено уголовное дело по уголовной статье о грабеже (ч. 2 ст. 161 УК РФ).

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    Комментарии 5

    Rostik3711 Июл 2024 в 14:09
    Это потому, что в данное время, самый прибыльный бизнес в России - похоронный.
    +3−0
    11 Июл 2024 в 13:55
    Вот же нечем людям заняться...
    +0−0
    Castello Jr.11 Июл 2024 в 13:55
    Ну, из Выборга 90е и не уходили
    +2−0
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