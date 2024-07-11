Борьба за покойных продолжается. Полиция задержала еще двух участников битвы надгробиями на Рощинском кладбище

В Выборге полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в избиении конкурентов на Рощинском кладбище. Об этом 1 1 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как писала «Фонтанка», инцидент произошел 27 апреля, когда двое предпринимателей — 31-летний исполнительный директор похоронной фирмы и 42-летний уроженец Дагестана — приехали на Рощинское, чтобы распространить листовки с предложением по установке памятников. Но на парковке их встретили пятеро неизвестных, которые кричали о том, что они «приехали их гасить». По словам пострадавшего, махали в том числе надгробными плитами.