Борьба за покойных продолжается. Полиция задержала еще двух участников битвы надгробиями на Рощинском кладбище

В Выборге полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в избиении конкурентов на Рощинском кладбище. Об этом 1
Как писала «Фонтанка», инцидент произошел 27 апреля, когда двое предпринимателей —
По уточненной информации полиции, один из нападавших несколько раз выстрелил из травматического пистолета «Оса» над ухом коммерсанта, похитил у него
В тот же день на Южном Вале в Выборге задержали
Тогда полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве (
10 июля были установлены и задержаны двое сообщников фигуранта, мужчины 36 и
Возбуждено уголовное дело по уголовной статье о грабеже (