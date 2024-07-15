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    За утро беспилотники атаковали три региона

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    2 комментария

    Утром 15 июля дежурные средства ПВО отражали атаки беспилотных летательных аппаратов в нескольких регионах, отчитывается Минобороны.

    Всего уничтожено и перехвачено шесть БПЛА. Один перехвачен над Орловской областью, два уничтожены над Брянской и три — над Курской областью.

    Глава Орловской области Андрей Клычков сообщал об обезвреживании беспилотника. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет.

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз в 7:32 проинформировал об уничтожении БПЛА самолетного типа над Севским районом. Пострадавших и разрушений нет.

    Губернатор Курской области Алексей Смирнов отчитался о том, что в Железногорском районе средства ПВО утром сбили три БПЛА.

    Ночью над Брянской областью были сбиты 15 БПЛА, шесть над Крымом, один над Липецкой областью.

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    Комментарии 2

    Ырыс15 Июл 2024 в 09:35
    А это точно спецоперация?
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