За утро беспилотники атаковали три региона

Утром 15 июля дежурные средства ПВО отражали атаки беспилотных летательных аппаратов в нескольких регионах, отчитывается Минобороны.



Всего уничтожено и перехвачено шесть БПЛА. Один перехвачен над Орловской областью, два уничтожены над Брянской и три — над Курской областью.



Глава Орловской области Андрей Клычков сообщал об обезвреживании беспилотника. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет.



Губернатор Брянской области Александр Богомаз в 7:32 проинформировал об уничтожении БПЛА самолетного типа над Севским районом. Пострадавших и разрушений нет.