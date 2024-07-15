    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, зап

    761мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd87.74eur95.76

    БПЛА упал на электроподстанцию в Липецкой области, в Брянской были атака за атакой

    4746
    3 комментария

    За ночь 15 июля дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 22 беспилотных летательных аппарата самолетного типа в воздухе над тремя регионами, отчитывается Минобороны.

    15 БПЛА сбиты над Брянской областью, шесть над Крымом, один над Липецкой областью.

    В Брянской области, по данным губернатора Александра Богомаза, в начале ночи четыре беспилотника были сбиты над территорией Севского района, по одному — над Погарским и Брасовским районами. В третьем часу — три над Злынковским районом и один над Трубчевским районом. Под утро — пять над Севским районом и один над Комаричским районом. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

    В Липецкой области БПЛА упал на территорию электроподстанции в Становлянском округе. Работа подстанции не нарушена, жертв нет, сообщает губернатор Игорь Артамонов.

    В Крыму, как уже писала «Фонтанка», атаке подвергся Севастополь. Обломки БПЛА упали на территорию частного дома у мыса Фиолент, никто не пострадал.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Атака БПЛААтака беспилотников
    ЛАЙК0
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    26612634515 Июл 2024 в 09:31
    Переможцы чето слабовато сегодня, видно от бидона деньги на карточку содержанке не капнули.
    +0−0
    28249317315 Июл 2024 в 08:59
    что скажет диванная вата?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close