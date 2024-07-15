БПЛА упал на электроподстанцию в Липецкой области, в Брянской были атака за атакой

За ночь 15 июля дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 22 беспилотных летательных аппарата самолетного типа в воздухе над тремя регионами, отчитывается Минобороны.
15 БПЛА сбиты над Брянской областью, шесть над Крымом, один над Липецкой областью.
В Брянской области, по данным губернатора Александра Богомаза, в начале ночи четыре беспилотника были сбиты над территорией Севского района, по одному — над Погарским и Брасовским районами. В третьем часу — три над Злынковским районом и один над Трубчевским районом. Под утро — пять над Севским районом и один над Комаричским районом. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.
В Липецкой области БПЛА упал на территорию электроподстанции в Становлянском округе. Работа подстанции не нарушена, жертв нет, сообщает губернатор Игорь Артамонов.
В Крыму, как уже писала «Фонтанка», атаке подвергся Севастополь. Обломки БПЛА упали на территорию частного дома у мыса Фиолент, никто не пострадал.