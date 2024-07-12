В НИИ Джанелидзе спасли полицейского с ножевым ранением в висок. Из стационара он ушел «своими ногами»

Полицейского, раненного во время задержания преступника ножом в висок, выписали из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе спустя три месяца после получения тяжелейшей травмы. Он начал говорить и ушел из больницы «своими ногами». Об этом «Фонтанке» 12 июля рассказал нейрохирург Никита Серебренников, дежуривший в день трагедии.
Нападение на сотрудников полиции произошло в деревне Оржицы 18 марта. Как рассказывала «Фонтанка», они прибыли на сообщение о поджоге квартиры. При попытке задержания
«О том, что к нам везут тяжелого полицейского, мы не знали. Ответственный хирург сказал, что поступает пациент с ножевым ранением головы. Думали: ерунда — какая-то поверхностная рана, — вспоминает нейрохирург НИИ имени Джанелидзе Никита Серебренников. — Доставили в медседации, на искусственной вентиляции легких. После обследования было принято решение об удалении ножа и выполнении декомпрессивной трепанации. То есть мы создавали в черепе большое трепанационное отверстие, чтобы в случае, если возникнет отек головного мозга, создать пространство для него».
Серебренников участвовал в проведении первой операции. К счастью, нож не повредил жизненно важные сосуды. После реанимации пациента перевели в отделение нейрохирургии
Хирурги поначалу даже не знали, что спасают пострадавшего от руки преступника, не знали, что
У парня сохраняются пока речевые нарушения, он начал ходить и двигать рукой. После полученного в левый висок ранения это большое достижение, подобные ранения редко совместимы с жизнью.