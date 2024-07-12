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    В НИИ Джанелидзе спасли полицейского с ножевым ранением в висок. Из стационара он ушел «своими ногами»

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    3 комментария

    Полицейского, раненного во время задержания преступника ножом в висок, выписали из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе спустя три месяца после получения тяжелейшей травмы. Он начал говорить и ушел из больницы «своими ногами». Об этом «Фонтанке» 12 июля рассказал нейрохирург Никита Серебренников, дежуривший в день трагедии.

    Нападение на сотрудников полиции произошло в деревне Оржицы 18 марта. Как рассказывала «Фонтанка», они прибыли на сообщение о поджоге квартиры. При попытке задержания 28-летний преступник на них напал: одного бил кулаками по лицу и телу, второго ранил ножом в область головы.

    «О том, что к нам везут тяжелого полицейского, мы не знали. Ответственный хирург сказал, что поступает пациент с ножевым ранением головы. Думали: ерунда — какая-то поверхностная рана, — вспоминает нейрохирург НИИ имени Джанелидзе Никита Серебренников. — Доставили в медседации, на искусственной вентиляции легких. После обследования было принято решение об удалении ножа и выполнении декомпрессивной трепанации. То есть мы создавали в черепе большое трепанационное отверстие, чтобы в случае, если возникнет отек головного мозга, создать пространство для него».

    Серебренников участвовал в проведении первой операции. К счастью, нож не повредил жизненно важные сосуды. После реанимации пациента перевели в отделение нейрохирургии № 1. Он не мог говорить, не работали рука и нога. Месяцы с ним занимались реабилитологи и логопед. В процессе реабилитации врачи решили, что чем раньше закроют дефект, сформированный на первой операции, тем лучше. Заказали индивидуальную пластину. Практически ювелирную операцию — краниопластику — выполнил нейрохирург Вадим Мануковский, директор института.

    Хирурги поначалу даже не знали, что спасают пострадавшего от руки преступника, не знали, что 22-летний полицейский получил ранение во время задержания. Обо всем этом рассказали его коллеги.

    У парня сохраняются пока речевые нарушения, он начал ходить и двигать рукой. После полученного в левый висок ранения это большое достижение, подобные ранения редко совместимы с жизнью.

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    Комментарии 3

    ixform12 Июл 2024 в 23:19
    по УДО враг не должен выйти или вообще выйти
    это трындец
    полицейский априори прав ибо должность контракт инструкция
    презумпция правоты полицейского
    посягая на жизнь полицейского человек посягает на систему безопасности государства ибн систему безопасности социального организма взаимоотношений и алгоритм работы с именно этой сигнатурой сбоя обязан быть максимально эффективным с точки зрения изоляции, подчёркиваю, полной изоляции лица совершающего такой поступок от системы социального организма как всецело деструктивный элемент
    +1−3
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