В НИИ Джанелидзе спасли полицейского с ножевым ранением в висок. Из стационара он ушел «своими ногами»

Полицейского, раненного во время задержания преступника ножом в висок, выписали из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе спустя три месяца после получения тяжелейшей травмы. Он начал говорить и ушел из больницы «своими ногами». Об этом «Фонтанке» 12 июля рассказал нейрохирург Никита Серебренников, дежуривший в день трагедии.

Нападение на сотрудников полиции произошло в деревне Оржицы 18 марта. Как рассказывала «Фонтанка», они прибыли на сообщение о поджоге квартиры. При попытке задержания 28-летний преступник на них напал: одного бил кулаками по лицу и телу, второго ранил ножом в область головы.

«О том, что к нам везут тяжелого полицейского, мы не знали. Ответственный хирург сказал, что поступает пациент с ножевым ранением головы. Думали: ерунда — какая-то поверхностная рана, — вспоминает нейрохирург НИИ имени Джанелидзе Никита Серебренников. — Доставили в медседации, на искусственной вентиляции легких. После обследования было принято решение об удалении ножа и выполнении декомпрессивной трепанации. То есть мы создавали в черепе большое трепанационное отверстие, чтобы в случае, если возникнет отек головного мозга, создать пространство для него».

Серебренников участвовал в проведении первой операции. К счастью, нож не повредил жизненно важные сосуды. После реанимации пациента перевели в отделение нейрохирургии № 1 . Он не мог говорить, не работали рука и нога. Месяцы с ним занимались реабилитологи и логопед. В процессе реабилитации врачи решили, что чем раньше закроют дефект, сформированный на первой операции, тем лучше. Заказали индивидуальную пластину. Практически ювелирную операцию — краниопластику — выполнил нейрохирург Вадим Мануковский, директор института.