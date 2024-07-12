Суд в Петербурге арестовал юриста-правозащитника за обман клиентов, но строг к нему не был

В Петербурге по делу о мошенничестве арестован юрист и руководитель одного из подразделений «Межрегионального правозащитного центра» (МПЦ) Игорь Матвеев. Некоторые его коллеги по цеху добивались этого давно.

О решении суда 12 июля сообщает объединенная пресс-служба. Следствие просило отправить Матвеева под стражу, но его защита отметила, что пяти из семи потерпевших деньги возвращены. Суд учел, что Матвеев не судим, имеет детей, положительные характеристики и хронические заболевания. Было решено, что достаточно и домашнего ареста.

По версии следствия, Матвеев был одним из тех, что начиная с 2018 года предлагал юридические услуги, заключал договоры, но фактически их не исполнял. Ранее «Фонтанка» писала о задержании юриста. По данным издания, неоказанные юридические услуги по заключенным контрактам пока что подсчитаны в пределах суммы в 750 тысяч рублей.

Насколько известно «Фонтанке», возбуждения дела в отношении не только Матвеева, но и его коллег из МПЦ, долгое время добивались адвокаты, к которым в том числе обращались потерпевшие. Жертвы обмана нашлись минимум год назад, тогда же было возбуждено дело, а вот с подозреваемыми вопрос завис надолго.