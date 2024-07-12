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    Суд в Петербурге арестовал юриста-правозащитника за обман клиентов, но строг к нему не был

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    1 комментарий

    В Петербурге по делу о мошенничестве арестован юрист и руководитель одного из подразделений «Межрегионального правозащитного центра» (МПЦ) Игорь Матвеев. Некоторые его коллеги по цеху добивались этого давно.

    О решении суда 12 июля сообщает объединенная пресс-служба. Следствие просило отправить Матвеева под стражу, но его защита отметила, что пяти из семи потерпевших деньги возвращены. Суд учел, что Матвеев не судим, имеет детей, положительные характеристики и хронические заболевания. Было решено, что достаточно и домашнего ареста.

    По версии следствия, Матвеев был одним из тех, что начиная с 2018 года предлагал юридические услуги, заключал договоры, но фактически их не исполнял.

    Ранее «Фонтанка» писала о задержании юриста. По данным издания, неоказанные юридические услуги по заключенным контрактам пока что подсчитаны в пределах суммы в 750 тысяч рублей.

    Насколько известно «Фонтанке», возбуждения дела в отношении не только Матвеева, но и его коллег из МПЦ, долгое время добивались адвокаты, к которым в том числе обращались потерпевшие. Жертвы обмана нашлись минимум год назад, тогда же было возбуждено дело, а вот с подозреваемыми вопрос завис надолго.

    Матвеев не только юрист, но и блогер — примерно такой же, какой на днях три часа развлекал публику из холла редакции «Фонтанки». Мужчина приходит в различные учреждения и устраивает на камеру что-то вроде проверки.

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    Комментарии 1

    Slava_Rossii212 Июл 2024 в 22:31
    Как у Фонтанки бомбит-то после визита юриста-блогера. Аж вторую статью про МПЦ запостили на радость Ярдрея.)))
    Арест - это просто обеспечительная мера, а признаёт виновность или невиновность суд, а не следствие.
    750 тыс. для крупной юридической компании, не те деньги из-за которых кто-то стал бы нарушать закон.
    Судя по всему там просто жалобы обиженных клиентов, что им, якобы, недооказали услуги. Так это или нет установит суд.
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